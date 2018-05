Cavallero propuso una reforma "total"

A través, de un proyecto de ley, el diputado provincial del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero ingresó a la Legislatura la iniciativa que en su primer artículo propone una Reforma Total de la Constitución Provincial. Asimismo, plantea la conformación de una Comisión, por cada Departamento provincial, para la elaboración de los Puntos de Acuerdo Ciudadano, la forma de elección de Convencionales Constituyentes, Igualdad de Género, cronograma electoral confeccionado por el Poder Ejecutivo de forma tal que la elección de Convencionales Constituyentes no coincida con períodos electorales nacionales o provinciales, entre otros puntos.“Desde que la Constitución Nacional fue reformada en 1994, se ha planteado la necesidad de reforma de nuestra Constitución Provincial. Nos enfrentamos ante los tópicos centrales para pensar el poder y los límites propios que el orden jurídico nos habilita o prohíbe. Sin dudas coincidimos en sostener la necesidad de la reforma y de la tardía adecuación a la Constitución Federal”, remarcó.De igual modo, sostuvo “hay dos errores de técnica legislativa en los que no podemos incurrir: la falacia por un lado del como si, y, por otro lado, en la sobre inflación normativa. Porque debemos tener precauciones que nos pueden poner en el límite de la ilegitimidad; una falacia es una ficción sostenida como verdad”, completó.Para el legislador, la Reforma presentada por el Ejecutivo “en materia de Poder y de derechos y efectividad, no estaría reformando nada para los seres humanos que habitan nuestra provincia. Estaríamos incurriendo en una mentira que fragmenta aún más la deteriorada relación entre sociedad civil y sociedad política. La exclusión y el acuerdo solo entre partidos con representación parlamentaria excluye falsificando el proceso participación real de los sujetos sociales o individuales en la construcción normativa y política.En el mismo sentido, consultado sobre si tiene chances de salir una reforma como la que planea el gobernador Miguel Lifschitz, el Diputado Provincial sostuvo que “yo creo que no, porque yo estoy planteando un debate de seis meses con la gente, ya que todos tenemos el discurso, pero hay que agregar a la democracia representativa y participativa, me niego a que se hagan acuerdos legislativos restringiendo el temario de la Constitución.