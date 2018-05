El Municipio entregó petitorio por el tarifazo

En el marco de la visita del secretario de Industria de la Nación Fernando Grasso ayer en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el jefe de Gabinete de la Municipalidad Marcos Corach, en representación del intendente Luis Castellano, se acercó hasta el lugar con un petitorio, donde se deja de manifiesto la preocupación de los rafaelinos con el tema de los aumentos de las tarifas.El funcionario nacional se comprometió a "elevar" la nota que trata sobre las dificultades que encuentran los rafaelinos con el tema de tarifas a la hora que llegan las facturas y al momento de tener que pagarlas. A continuación el contenido del petitorio:"A través de la presente, y en mi carácter de intendente de Rafaela, quiero expresarle mi profunda preocupación por la situación que están viviendo muchos rafaelinos en materia de tarifas eléctricas."En los últimos meses hemos recibido un fuerte malestar de diversos sectores de nuestra comunidad (productivos vinculados a pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios, clubes, asociaciones civiles, comisiones barriales, ciudadanos autoconvocados) que se han expresado de diferentes maneras, y todas ellas contenían un denominador común: el fuerte incremente de los costos del suministro eléctrico."Uno puede llegar a comprender el pedido de 'esfuerzo' que se solicita desde el gobierno nacional a los ciudadanos, siempre y cuando ese esfuerzo sea factible. A partir del diálogo con diferentes sectores de la ciudad, he podido comprobar la imposibilidad de cumplir con el pago de este servicio. Ya no hay lugar para el esfuerzo."Por este motivo es que solicitamos a usted en su carácter de representante del gobierno nacional, arbitre los medios para torcer esta situación que tanta angustia ha generado en miles de familias rafaelinas. Necesitamos de manera urgente que tomen las medidas para retrotraer el valor de las tarifas a valores de diciembre de 2017. El gobierno nacional cuenta con todas las herramientas para poder hacerlo. Medidas de este tipo se transforman en una estrategia primordial para mejorar la competitividad de nuestras pequeñas empresas."Será necesario también generar políticas activas que tiendan a disminuir los niveles de inflación, el déficit fiscal y comercial, la elevada tasa de interés que no permite a nuestras pymes acceder a créditos blandos, entre otras acciones que seguramente preocupan y ocupan a todos los funcionarios del Ministerio de la Producción."Resulta necesario mejorar las condiciones macroeconómicas de nuestro país, pero en esta compleja coyuntura resalto el pedido urgente de revisar el valor del suministro eléctrico, que no solo alivianará los costos de nuestras pymes, sino que estará abonando a la paz social de muchas comunidades como Rafaela."Sin otro particular y descontando su predisposición para poner en la agenda del gobierno nacional nuestro reclamo, lo saludo con mi mayor estima".