Repitió el 11, no lo confirmó

Bottaniz armó un ensayo de fútbol en la práctica de ayer por la mañana y ahí paró el mismo equipo que viene de derrotar a Dálmine. Luego afirmó que aún no definieron si se mantiene Blondel o ingresa Gaggi.

Se viene el partido por los cuartos de final del Reducido de la B Nacional ante Brown de Adrogué, este domingo 15:30 hs, y Atlético de Rafaela trabajó ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo en donde su entrenador, Víctor Bottaniz, ordenó un ensayo formal de fútbol.Allí el DT paró a los 11 que jugarán esta finalísima. Tras el entrenamiento “Lito” habló en conferencia de prensa y si bien dejó planteada la duda entre Lucas Blondel o Enzo Gaggi, también advirtió: “Vamos a jugar con el mismo dibujo, de la misma forma. Los muchachos se sintieron cómodos, parece que estamos más seguros defensivamente, hemos encontrado algo más de recuperación en el medio. Nos sigue faltando la generación de fútbol hacia adelante, Nico (Castro) se va encontrando más, está teniendo continuidad. Se hizo una linda práctica”. Y no se animó a confirmar la formación inicial ya que “vamos a jugar un poco con el equipo que presenten ellos. Lo definimos allá, si arranca Gaggi o Blondel”.En relación a esta duda, el DT planteó: “Gaggi es dinámico, los laterales de ellos son rápidos. Sabiendo que el empate a nosotros no nos sirve y tenemos que ir a buscarlo es una manera de poder forzar el partido y ver alguna de las posibilidades que tenemos donde sabemos que le podemos hacer daño”.De esta manera, el equipo será con: Ramiro Macagno; Wilfredo Olivera, Oscar Carniello y Franco Lazzaroni; Blondel o Gaggi, Emiliano Romero, Lautaro Navas y Angelo Martino; Alexis Nicolás Castro; Mauro Albertengo y Maximiliano Casa. También viajan, en el medio día de hoy, el arquero Matías Tagliamonte, Stéfano Brundo, Lucas Pittinari, Jorge Velázquez, Rodrigo Depetris y Diego Meza.El triunfo ante Villa Dálmine por 2-0 trajo la tranquilidad que necesitaba el plantel. “Nos deja tranquilo porque le ganamos a un buen equipo, muy trabajado y que está ahí peleando también. En lo anímico influye mucho para que el jugador se sienta mejor, este es otro partido, no tiene vuelta, sabemos que vamos en desventaja, así se presentó, hay que pelearla, es una oportunidad inmejorable para seguir con la posibilidad de cumplir el sueño”, confesó Bottaniz.