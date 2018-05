El dólar frenó su disparada tras los anuncios oficiales

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Tras la suba de tasas dispuesta por el Banco Central y las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno, el dólar detuvo ayer la fuerte escalada alcista de los últimos días y cerró a 21,52 pesos para la compra y 22,28 para la venta, 70 centavos debajo del día anterior, equivalente al 3%. No obstante, a lo largo de esta convulsionada semana corta cambiaria, el billete norteamericano acumuló una suba de 1,40 pesos si se lo compara con los 20,88 pesos del viernes último.De este modo, el peso sufrió una devaluación del 6,7% en tres días, aunque la pérdida pudo haber sido mayor ya que durante el jueves la divisa americana llegó a cotizar a un valor histórico de 23,30 pesos.Para frenar esta imparable tendencia, la autoridad monetaria que conduce Federico Sturzenegger, antes de la apertura del mercado resolvió elevar la tasa de política monetaria en 675 puntos a 40%, con el objetivo de tentar a inversores para que no se vuelquen al dólar.En la semana, la tasa subió 12,5 puntos porcentuales si se la compara con el nivel de 27,25 por ciento que registraba antes del inicio de la corrida cambiaria. Además, el Central decidió recortar el tope de dólares que pueden tener los bancos en su poder, al reducir del 30% al 10% la posición neta en moneda extranjera, para apuntalar la oferta de divisas.De este modo, la autoridad monetaria consiguió frenar la escalada alcista, pero apenas pudo hacer retroceder la mitad de lo que había aumentado el día anterior.El Central no tuvo intervención en la plaza, a contrario de lo ocurrido en los últimos siete días hábiles en los que desembolsó más de 5.300 millones de dólares, cifra que trepa a 7.700 millones desde principios de marzo cuando empezó su activa participación en la plaza. La entidad informó oficialmente que las reservas internacionales finalizaron en 56.013 millones de dólares, disminuyendo 134 millones respecto al día hábil anterior.La tensión registrada en los mercados obligó a los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, a ofrecer una conferencia de prensa para calmar los ánimos y frenar la estampida cambiaria. Ambos funcionarios ratificaron el plan económico y las metas inflacionarias y anunciaron medidas de ajuste para recortar las metas fiscales, como una señal hacia los mercados y los inversores, luego del "jueves negro".De acuerdo con la publicación realizada en la web del BCRA, el dólar cotizó a las 11:00 a 21,36 pesos comprador y 22,14 vendedor, poco después del anuncio de la suba de tasas.Tras esa caída y una mayor demanda, el billete subió unos centavos a 21,44 pesos comprador y 22,20 vendedor, terminar el día a 21,52 y 22,28 pesos, para ambas puntas. El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en 799 millones de dólares y en futuros de Mercado Abierto Electrónico se negociaron sólo 30 millones."La ausencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones permitió que con muchos altibajos, los precios del dólar buscaran un nuevo rango de fluctuación", consideró el operador Gustavo Quintana.Agregó que "las medidas dispuestas por el BCRA antes de la apertura de las operaciones de hoy tuvieron influencia en la evolución de los precios del dólar, que se alejaron de los máximos históricos".Esta medidas tuvieron un impacto directo en el mercado mayorista, donde la divisa cerró a 21,70/21,80 pesos, un centavo veinte debajo del cierre anterior.