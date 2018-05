Mujer fue condenada a prisión en suspenso

El juez de Investigación Penal Preparatoria, Dr. Alejandro Mognaschi, homologó ayer una condena de dos años de prisión en suspenso para Vanessa Soledad Acosta, una joven de 25 años que había sido detenida junto a un hombre durante un operativo efectuado el pasado 12 de marzo cuando se movilizaban en un vehículo afectado al transporte público de pasajeros dependiente de la Municipalidad de Rafaela.Durante un juicio de procedimiento abreviado en el que intervino el fiscal Dr. Guillermo Loyola, la mujer fue hallada culpable por la portación de arma de fuego de uso ilegítimo y de estafa mediante uso de una tarjeta de débito ajena.Acosta, que fue defendida por la Dra. Amalia Cassina, había sido sorprendida durante un operativo -a partir de una llamada al servicio de emergencias 911- en el minibus de la línea 4 teniendo en su poder un revólver calibre 38 -descargado- y un estuche con 37 balas, en el marco de un operativo realizado por personal del Comando Radioeléctrico en calle San Martín frente al Complejo Cultural Viejo Mercado. La mujer condenada a prisión en suspenso estaba acompañada en esa oportunidad por su pareja y dos menores de edad.En tanto, en el mismo procedimiento había sido detenido un hombre de 29 años identificado como Claudio M. -pareja de Acosta-, a quien se le secuestraron cuatro envoltorios de nylon con una sustancia compatible con la marihuana, por lo que se dio intervención a la Brigada Antinarcóticos de la PDI.OTRA CONDENAPor otra parte, un hombre acusado de violencia de género y una supuesta violación a una mujer fue condenado por el juez Mognaschi a cumplir medidas alternativas como pagar 20 mil pesos, presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y no acercarse a menos de 200 metros de la víctima.Luego de un extenso debate, el juez aplicó estas sanciones a un hombre que comparte el lugar de trabajo con la víctima, por lo que en ese ámbito no se aplicará la restricción de acercamiento.En la audiencia no pudo comprobarse que el acusado efectivamente hubiera violado y golpeado ante la víctima, con quien en otro tiempo había mantenido una relación sentimental. En los últimos meses se registraron denuncias cruzadas entre ambos protagonistas en el marco de una relación "enfermiza".La mujer había denunciado ante la fiscal Angela Capitanio que el pasado lunes a la madrugada, al salir de su casa fue perseguida por el acusado y que al intentar huir ingreso a una obra en construcción de Bv. Roca y Gálvez donde había sido golpeada y abusada. Sin embargo, al no poder verificarse los hechos el juez optó por aplicar medidas alternativas.