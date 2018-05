Santa Fe y Nación, un poco más cerca de un acuerdo

Fuera de agenda y lejos de la atención de todos (que seguían con atención la reacción de los mercados a los anuncios del Gobierno luego de la corrida cambiaria), el Gobernador Miguel Lifschitz y el Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, mantuvieron un encuentro que sirvió para acercar posiciones con respecto a la deuda que mantiene la Nación con nuestra provincia por la detracción ilegal de fondos coparticipables en favor de la ANSES.

Al Gobernador lo acompañó el Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione. Su par nacional, Nicolás Dujovne, no pudo estar por razones de público conocimiento.

Fuentes oficiales consultadas por LA OPINION indicaron que hubo "buen nivel de dialogo. Buen clima. Acercando posiciones. Un paso adelante", marcaron. Lo mismo dijo el Gobernador, casi parafraseando al reggaeton de moda, "Suavecito": "Vamos avanzando, pasito a pasito", dijo Lifschitz después de la reunión. El próximo encuentro sería dentro de dos semanas, de acuerdo a lo indicado a este diario por fuentes oficiales.

En declaraciones realizadas a la prensa, el Gobernador indicó: "hemos tenido varios encuentros desde la primera propuesta que fue hace un mes. Avanzamos en algunos aspectos más formales, más generales, nos faltan algunos temas más de fondo en relación a las características del bono con que nos han ofrecido pagar la deuda que quedó postergado para una próxima reunión la semana que viene", detalló el gobernador. Remarcó que "todavía está lejos de nuestras expectativas".

No obstante, el gobernador calificó la reunión como "positiva" y adelantó que la semana próxima se realizará un nuevo encuentro, pero con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien habitualmente participa de estas reuniones y hoy no lo hizo porque en ese momento estaba brindando una conferencia de prensa por el aumento del dólar.

Al señalarle las declaraciones del ministro Dujovne, quien deslizó que se harán menos obras públicas para reducir el déficit, y consultarle sobre en qué medida eso va a afectar a la provincia, el gobernador comentó: "Claro que va a afectar a la provincias y al trabajo, porque las obras, además de resolver problemas estructurales, generan mucho empleo público".

En ese marco, también se refirió a la situación de la economía del país y la calificó como "preocupante", por "la valorización del dólar contra el peso porque eso se va a reflejar en inflación. Ya me decían que hoy los supermercados habían comenzado a remarcar. Eso impacta directamente sobre la inflación y, por ende, sobre los salarios y los presupuestos públicos. Y el otro aspecto preocupante es que de nuevo en la argentina es mucho más rentable invertir en la timba financiera que en la producción, por lo tanto si teníamos alguna expectativa de que iban a llegar inversiones productivas, eso empieza a alejarse porque en este escenario el mejor negocio que se puede hacer es comprar dólares y Lebacs alternativamente e ir obteniendo ganancias de esa especulación".

Sobre la medida en que el aumento del dólar podía impactar en los números del presupuesto provincial, se mostró cauto y sostuvo que "eso lo vamos a evaluar más adelante, pero algún impacto va a tener, porque limita la actividad económica e impacta sobre el crecimiento. Toda reducción de la inversión pública impacta sobre el crecimiento y el aumento de los costos internos le quita competitividad a la economía, es decir que eso, más tarde o más temprano, se va a reflejar en la tributación y en el nivel de recaudación. Ojalá que el gobierno encuentre herramientas técnicas y políticas para encauzar la situación, porque sería muy negativo para la argentina que entremos nuevamente en un ciclo de estancamiento y de inflación al mismo tiempo, que siempre termina teniendo un gran costo social".

Después evaluó que “sería una pena entrar en otro proceso de estanflación, o sea de estancamiento económico con inflación, porque eso siempre tiene mucho impacto social negativo”.

El máximo mandatario provincial consideró que “esta es una situación que se viene incubando hace ya mucho tiempo, es parte de un escenario de vulnerabilidad de la economía argentina, que tiene que ver con el crecimiento de la deuda y las tasas altas, que alienta la especulación financiera”.