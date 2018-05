Aclaran sobre los costos de producción de leche

Dadas las controversias generadas en torno a la publicación de los resultados de los “Costos Regionales del Litro de Leche” de marzo 2018, el equipo técnico del INTA responsable de las estimaciones aseguró que "no ha modificado la metodología de cálculo del costo de producción del litro de leche sobre la base de modelos representativos de las diferentes cuencas lecheras y diferentes escalas productivas".El INTA sigue estimando los indicadores “costo de corto plazo”, “costo de mediano plazo” y “costo de largo plazo”, con la metodología publicada en “Costos Regionales de los Sistemas de Producción de Leche”. Los mismos se utilizan para estimar el Valor de referencia de la Oferta en el marco del convenio INTA IAPUCO.El cambio en la presentación de los “costos mensuales por modelo y cuenca lechera” de marzo 2018, se efectuó con el objetivo de mejorar la interpretación y de ninguna manera se trató de una decisión tomada para ocultar o manipular la información."Nuestra intención fue resaltar la `rentabilidad´ como medida de desempeño económico, dado que permite evaluar el negocio en el tiempo y comparar con actividades alternativas a la lechería. A diferencia, el costo de producción es un indicador limitado para realizar dichos análisis de manera directa", señalaron desde el INTA Rafaela.Por otra parte, agrega, "el esquema de costos dividido en tres plazos daba lugar a situaciones confusas, de rentabilidad positiva aún con costos de largo plazo mayores al precio de venta de la leche; percibiendo además problemas de interpretación asociados a la utilización del costo de largo plazo como un indicador de corto plazo".Lo anterior motivó la publicación de un “Costo de Producción” que, comparado con el precio de venta de la leche, tuviera relación directa con el signo de la rentabilidad. El mismo es equivalente al “costo de mediano plazo” más la “retribución al gerenciamiento”, concluye la aclaración.En la última semana, el sitio especializado TodoAgro informó sobre eventuales cambios en el último informe. "En su último informe correspondiente al mes de marzo de 2018, que fue dado a conocer el lunes 23 de abril, el INTA Rafaela publicó como lo hace habitualmente el trabajo titulado Costos de referencia del sector primario lechero para Rafaela y región ", sostuvo para luego agregar que "la diferencia con los reportes mensuales anteriores, que desde hace más de dos años emite el INTA, es que esta vez no se incluyó el Costo de Largo Plazo, ni el de Corto Plazo, ni el de Mediano Plazo, siendo reemplazados por un único ítem denominado Costo de Producción, asimilable al Costo de Mediano Plazo".Incluso mencionó críticas de la dirigencia tambera, entre las que se destacan las formuladas por Gustavo Vionnet, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), que aseguró que al colocar el costo de corto y de mediano plazo "favorecen a quienes dicen que el costo es menor al precio que se paga" y por ende "habilitan a la industria a pagar menos".Para Vionnet, esta decisión del INTA Rafaela "es una decisión política y no técnica" y anticipó que "vamos a cuestionarlo y a ponerlo en discusión con todos los profesionales y técnicos de las organizaciones que representan a los productores" ya que "con esta decisión se los perjudica y lo peor es que no se tiene en cuenta la capacidad de pago de la industria".Ahora el INTA salió a plantear su postura ante la polémica y las "controversias" generadas en la última semana en torno a este informe sobre los costos regionales del litro de leche.