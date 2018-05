Piden embargar a Scioli y prohibir su salida del país

LA PLATA, 5 (NA). - El fiscal platense Alvaro Garganta pidió ayer el embargo de todos los bienes y la prohibición de salir del país del ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, acusado de supuestas contrataciones irregulares durante su gestión. Ahora, la jueza de garantías Marcela Garmendia deberá resolver si hace lugar al reclamo del representante del Ministerio Público.El fiscal Garganta hizo el pedido un día después de que el ex mandatario bonaerense presentara un escrito en audiencia indagatoria, en el que afirmó que no recibió "dádivas" ni benefició a ningún proveedor de la provincia mientras duró su administración.La causa que involucra al actual diputado nacional del Frente para la Victoria es por presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA). "Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona", resaltó Scioli en su declaración.En tanto, este viernes continuó la ronda de indagatorias con el turno del empresario Ricardo Miller, titular de Miller Building, la empresa que obtuvo las obras de las UPA y supuestamente le pagaba al ex gobernador un alquiler por un inmueble en Villa La Ñata.En el escrito que presentó este jueves, Scioli negó el vínculo con esa compañía y expresó: "La empresa Miller Building International tuvo menos del 1% de las contrataciones, lo que desmiente todo favoritismo"."El proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi período como gobernador, como se me imputa haberlo hecho", enfatizó el ex mandatario bonaerense.Según señaló Garganta, la Provincia contrató siempre a Miller Building para llevar adelante esas obras, mediante licitaciones irregulares, beneficiada por el vínculo con Scioli, ya que la empresa alquilaba un inmueble en Villa La Ñata, el lugar de descanso del diputado, ubicado a la vera del río Luján.