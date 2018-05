BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal ratificó ayer al juez federal Ariel Lijo al frente de la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La decisión fue adoptada por el camarista Mariano Borinsky, quien rechazó por "inadmisible" el planteo de la defensa del ex vicepresidente en su intento de apartar a Lijo del caso, en el que había sido detenido.Boudou había apelado el fallo de la Cámara Federal porteña contra su pedido de recusación, que ahora volvió a ser desestimado por Casación y quedó firme, más allá de que le quede abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.De esta manera, Lijo seguirá al frente de la investigación que involucra al ex vice y a su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, ambos acusados de blanquear fondos del exterior e inyectarlos en empresas de las cuales eran parte.