Principales medidas y frases destacadas

Las medidas adoptadas por el Banco Central y el Gobierno para frenar la estampida del dólar y las frases más destacadas de los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo.Medidas:- El Banco Central tomó una arriesgada medida de subir al 40% la tasa de política monetaria, lo que significó un fuerte aumento de 12,25 puntos en una semana.- Con la suba de tasas, el Central intenta evitar que los inversores busquen refugio en dólar, lo que haría elevar aun más el valor de la divisa.- La entidad que conduce Federico Sturzenegger recortó del 30 al 10% la posición neta en moneda extranjera que pueden tener los bancos. Con esta decisión podrían volcarse a la plaza unos 1.000 millones de dólares adicionales.- El Gobierno nacional prometió recortar aun más el déficit de las cuentas públicas y bajarlo del 3,2% al 2,7% del PBI, que implicará un recorte del rojo fiscal de 3.200 millones de dólares.- Se aplicará un recorte de 30.000 millones de pesos en obras de infraestructura, casi 50 por ciento del ahorro total, para cumplir con la nueva pauta fiscal.- Ratificó las metas inflacionarias del 15% para este año, del 10 para 2019 y del 5 para 2020 y la política de aumento en las tarifas de servicios públicos.FRASES SALIENTES-"La Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Queremos dejar de emitir deuda y depender de otros mercados" (Dujovne).-"El Banco Central tiene todo nuestro apoyo. Subir las tasas afecta la economía, pero peor era si nos quedábamos de brazos cruzados, sin hacer nada" (Dujovne).-"Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública, pero entendemos en este contexto que necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal" (Dujovne).-"Mantenemos una trayectoria de solvencia en un período de volatilidad que también están experimentando otros países emergentes" (Dujovne).-"La Argentina está muy bien preparada para absorber estos shocks externos. No nos agarró desprevenidos, porque es un movimiento que se veía venir" (Caputo).-"No tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema. Vamos a cumplir con el programa financiero con emisiones internas" (Caputo).-"Este año no vamos a salir a tomar deuda en dólares ni en euros" (Caputo).