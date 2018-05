Día del Trabajador: sindicatos rechazaron la reforma laboral

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La CGT, organizaciones sociales y partidos de izquierda conmemoraron ayer el Día del Trabajador con distintas actividades y coincidieron en rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y la suba de tarifas.

En acto oficial de la CGT comenzó antes de las 18:00 y estuvo encabezado por el integrante del triunvirato Héctor Daer, junto a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff y al ex mandatario nacional Eduardo Duhalde, en la sede de la central obrera en Azopardo al 800.

Daer rechazó la reforma laboral que impulsa el gobierno y respaldo al ex presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

"No solo somos solidarios, sino que venimos a comprometernos en acompañar el proceso para que el compañero Lula sea liberado y no sea proscripto en las elecciones que seguramente va a ganar en la república hermana de Brasil. No tenemos duda, ninguno de los argentinos, que tu destitución (la de Rousseff) tuvo que ver con los cambios posteriores", expresó el dirigente cegetista.

Cuestionó también los proyectos de reforma laboral y sostuvo: "En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina". "Hoy se cierran las Pymes porque no se pueden pagar ni la luz ni el gas", se quejó Daer.

Más temprano, los partidos que componen el Frente de Izquierda (FIT) realizaron su acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, donde cuestionaron las políticas del gobierno, convocaron a la "unidad de la clase obrera" y rechazaron la idea de un "frente único" opositor de cara a 2019.

En varios discursos, los dirigentes más representativos del sector descartaron la idea del "frente único 2019" por "ser incompatible con el FIT y funcional al ajuste" de Macri, al tiempo que apuntaron al oficialismo por la suba de tarifas y se expresaron a favor de la despenalización del aborto con una gran bandera verde colgada frente a la Catedral Metropolitana.

El diputado nacional y dirigente del PTS Nicolás del Caño rechazó un eventual acuerdo con "peronistas" y advirtió: "¡No vamos ni a la esquina con los que votaron el robo a los jubilados, los presupuestos de ajuste, entrega y tarifazos y el arreglo con los buitres! Pero tampoco vamos con los que, como el kirchnerismo, quieren gestionar el capitalismo, los que durante doce años mantuvieron el modelo sojero y bancaron el esquema de las privatizadas que impuso (Carlos) Menem".

El dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, a su turno, consideró que "no hay mejor unidad opositora que unir a la clase obrera con la izquierda contra el ajuste de Macri y los gobernadores".



ORGANIZACIONES

SOCIALES

En tanto, antes del mediodía, las agrupaciones Barrios de Pie, CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharon desde Plaza Constitución hasta el Monumento "Canto al Trabajo", ubicado en Paseo Colón al 800, donde cuestionaron las políticas del gobierno de Macri y llamaron a la "unidad de toda la clase obrera y popular".

El secretario general de Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, resaltó que los movimientos sociales quieren "constituirse como un sindicato único de la economía popular, en esta nueva configuración de la clase trabajadora".

Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, sostuvo: "No vamos a bajar la bandera del trabajo y vamos por la unificación del movimiento obrero y popular".

"Hoy estamos acá denunciando una política criminal que está llevando adelante el Gobierno. En unos días están llegando familias humildes, con boletas que 2 mil o 3 mil pesos de luz, cómo puede ser y en qué cabeza cabe que se pueda llevar adelante un tarifazo de esas características", se quejó Menéndez al hablar en el acto.