ASSA aumentó 18% la tarifa del agua

Su bien ASSA había solicitado dos incrementos de 25% cada uno, fue autorizada a aplicar un 18% a partir del 1 de mayo. De todos modos, no se descarta una nueva suba en el resto del año.

El agua que sale de la canilla y que es suministrada por Aguas Santafesinas (ASSA) cuesta desde ayer un 18 por ciento más cara a partir de la aplicación del último aumento autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia. Esta suba se suma a la catarata de incrementos de los servicios públicos, que comenzó con las tarifas de la energía eléctrica y siguió con los del gas vigentes desde el 1 de abril pasado.ASSA, una empresa deficitaria, había solicitado al Gobierno provincial que le autorice subir las tarifas de los servicios sanitarios un 25% en mayo y otro 25% en julio. Sin embargo, el clima en las audiencias públicas realizadas por el Ente Regulador (Enress) en Rosario, Santa Fe y Casilda no fue favorable a esta pretensión y cosechó críticas de distintas organizaciones.En este escenario, la Provincia autorizó una suba limitada al 18% aunque dejó la puerta abierta para un nuevo ajuste tarifario durante el resto del año según como evolucione la economía.En febrero pasado, el diputado provincial Rubén Giustiniani junto a sus pares Silvia Augsburger y Carlos Del Frade presentaron en la Legislatura un proyecto mediante el cual reclamaban que "el aumento de la tarifa del servicio de agua potable no esté por encima del porcentaje que se le otorgue a los trabajadores y jubilados".En cierta forma este criterio se impuso en el análisis por tanto el aumento fue del 18 por ciento, en coincidencia con el incremento salarial que el Gobierno provincial otorgó a docentes y estatales de la administración central.Sin embargo, en la Resolución oficial del Ministerio que preside José Garibay no se cierra la posibilidad a otra suba en este año. "Con la antelación necesaria, esta cartera, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Servicio, evaluará, de así considerarlo, la escala de incrementos aplicable a los bimestres subsiguientes en un todo de acuerdo al déficit económico acreditado en este proceso según los criterios y fundamentos de las partes intervinientes que dieran origen al presente decisorio", subraya.