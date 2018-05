"Queremos trabajar juntos, y sobre todo que se nos escuche"

Ante una llovizna insistente, se llevó a cabo ayer el acto oficial por el Día Internacional de los Trabajadores, con una buena participación de rafaelinos.Aunque no tomó la palabra en el evento, la actividad estuvo encabezada por el intendente Luis Castellano y contó con la presencia de la mayoría de los concejales de la ciudad, y prácticamente todos los funcionarios del gabinete municipal. En tanto, estuvieron presentes también autoridades sindicales, empresariales, vecinos y representantes de instituciones educativas y público en general.Luego del himno y de una extraordinaria interpretación musical de los alumnos de cuarto año de la escuela Mitre, el ex concejal Marcelo Lombardo, titular de Soiva, brindó el discurso más enfático de la mañana de ayer. Si bien el espacio estaba preparado para el titular de la UOM, Roberto Oesquer, quien no pudo asistir por cuestiones personales, fue el mismo Lombardo quien, por pedido del propio Oesquer, tomó la palabra."Hay mucho que decir en poco tiempo", destacó el sindicalista, en su discurso que duró algo más de 15 minutos. "¿Por qué desde la política, que se supone que es la herramienta más importante con la que cuenta el hombre para satisfacer sus necesidades, no se lo toma al trabajador como centro y prioridad de sus necesidades?", dijo, haciendo alusión a una frase. Y prosiguió: ¿Por qué siempre que hay un proceso de ajuste siempre se cae sobre el sector de los trabajadores? Vivimos en un mundo capitalista y tenemos un desequilibrio cada vez que tenemos un proceso de crisis. Siempre las cosas caen sobre los mismos sectores", explicó Lombardo.En tanto, dijo que "no la estamos pasando bien, y pueden maquillarla como quieran, pero la realidad es que no la pasamos bien y cada vez que emitimos alguna opinión de esta naturaleza aparece algo así como un ejército de cuestionadores automáticos que empiezan a cuestionar lo que decimos. O mejor, dicho, cuestionan quiénes son los que hablamos, pero no lo que decimos", destacó el dirigente, algo emocionado en un tramo de su discurso.Además, dijo que el sector trabajador viene cuestionando desde hace tiempo una falta de política de empleo, una política de producción, la bicicleta financiera, los tarifazos y toda la negociación de las paritarias. Y que a su vez, sus cuestionamientos son respondidos con otros cuestionamientos. "Los trabajadores estamos dispuestos a conversar, con este o con cualquier otro gobierno. Pero queremos un diálogo sincero, concreto, real. No un diálogo ficticio. Queremos que realmente nos convoquen y que podamos decir las cosas que queremos decir", añadió.Por su parte, hizo un paralelismo de la situación actual del país con los años 90', donde añadió que "no sé si hemos aprendido, pero por lo menos como los procesos son más cortos, es menos difícil que nos olvidemos. Y por eso nos acordamos de muchas cosas que pasaron allá por el final de los 90' y lo que nos está pasando ahora", expresó.En otro tramo del discurso, Lombardo dijo que "nos encontramos con sectores que empiezan a dejar a mucha gente afuera" y se refirió a las tecnologías en el trabajo, donde pidió también poder hablar sobre eso: "no es algo que se viene, es algo que está. La robótica en determinado sectores de la producción, como la industria automotriz, que reemplaza a miles de puestos de trabajo, los peajes electrónicos, y otros miles de ejemplos que están en nuestra realidad y que impactan en las relaciones laborales. Y paradójicamente en los proyectos que nos presentan, no hay ningún sólo punto que hable de esto o cómo enfrentar esto. Parece ser que la dinámica siempre es la misma, y es la de incentivar al capital para que pueda sostenerse. Y el trabajador... y bueno, quedará para después", dijo irónicamente, pidiendo por los sectores por igual.En la parte final de su discurso, expresó que aún no recuerda "haber vivido un momento en el cual con el salario que te ganás, con mucho sudor en la frente, ni siquiera alcanza para pagar los servicios básicos. Y eso está pasando hoy y parece que no nos escandaliza, que lo naturalizamos, que decimos que todo va a estar bien, que ya vamos a salir adelante con un poquito más de esfuerzo... y en el mientras tanto, perdemos el poder adquisitivo del salario, perdemos los empleos, no vemos en el horizonte una expectativa de crecimiento. Y es lo que siento. Lamento si esto molesta a algunos de los sectores. Pero queremos trabajar juntos, y sobre todo que se nos escuche", concluyó.En representación del Municipio, el que tomó la palabra fue el Jefe de Gabinete, el Dr. Eduardo López, quién en primera instancia elogió el discurso de Marcelo Lombardo e hizo referencia a lo que sucedió en Chicago, en 1886. "En un retorno circular de luchas que estos trabajadores llevaron adelante pagando con su vida, hoy nos encuentra en nuestro país en una situación de absoluta crisis y de gran compromiso de este derecho, que es el derecho del trabajador", explicó López. Recordemos que hace 130 años cambiaba la historia del mundo, donde miles de obreros se pararon para terminar con las jornadas laborales sin límite y lograr 8 horas de trabajo, 8 horas de hogar y 8 horas de descanso. Y fue en la obrera ciudad de Chicago en EE.UU. Ese 1 de mayo venían de todos lados, bajando por Michigan o el canal, no importaba; algo trascendental estaba pasando: empezaba la huelga por las 8 horas. Más de 70 mil marchando por la ciudad del viento y 150 mil obreros más adhiriendo.En tanto, el facultativo agregó ayer que de los 20 millones de argentinos, activos económicamente de nuestro país, hay prácticamente 6 millones que tienen dificultades para hacer un trabajo formal. "Esto son números que expresa el Ministerio de Trabajo y el Indec, y también son números que hablan en nuestro país", explicó el funcionario municipal.En tanto, hizo referencia al sistema previsional, al jubilatorio y dijo que hay que hacer un especial hincapié "en lo que son las situaciones de nuestras mujeres, donde el 53% de las mujeres están fuera del sistema laboral formal", alertó.Vale mencionar que el evento se llevó a cabo en la sede vecinal del barrio San Martín por el mal clima. En el final del acto, se entregaron unas ricas empanadas a los presentes, cerrando el evento en este día tan especial para los argentinos.La celebración contó también con la participación de alumnos de cuarto grado de la escuela Bartolomé Mitre, quienes interpretaron la canción "Los niños queremos la paz", bajo la coordinación de la docente Leslie Luciano; asimismo, los cantantes Alejandro Bulacio y Mariela Eier, quienes acompañaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Rafaela respectivamente; y el recitador "Cacho" Aguilera, acompañado en guitarra por Hugo Gagliardo, que ofreció dos décimas y un recitado alusivos al trabajo.