Nuevo Hospital: finalizada ya la primera etapa, para octubre sería la otra licitación

El Nuevo Hospital de nuestra ciudad avanza y está próximo a dar un nuevo paso en ese sentido. Ya finalizada la etapa de la estructura de hormigón, se da inicio a la segunda: la posibilidad de licitar todo lo que se refiere al cerramiento del edificio.Así lo confirmó el Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram, la semana pasada, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "El martes (de la semana pasada) fuimos convocados por el Ministerio de Salud para compartir con los arquitectos que vinieron de la ciudad de Rosario, que son los que están llevando adelante el plano del nuevo hospital, para que hagamos sugerencias, agreguemos, saquemos o reformemos algunas instalaciones". Los profesionales que están llevando adelante el diseño del Nuevo Hospital Regional son Jorgelina Paniagua y Francisco Quiján."Con mucho profesionalismo y con mucha experiencia focalizada en lo que es la estructura de Hospitales, nos han dado una amplia apertura al equipo de dirección del Hospital, junto con el equipo del Ministerio", indicó Bertram."Fue una reunión larga, en donde se nos fue mostrando piso por piso, viendo los sectores de circulación de personal del Hospital, (médicos, enfermeros, camilleros), el área limpia y el área sucia (NdR: el primero es el lugar dónde se realizan los procedimientos de atención a los pacientes y el segundo es donde se realiza el lavado del material contaminado), el ingreso de la gente a los distintos servicios, la ubicación de los equipamientos, la diagramación de la guardia, etc", agregó Bertram."Ahora sí, de forma definitiva, se cierra el plano y será firmado por la Ministra de Salud, Andrea Uboldi. De esta forma, se iniciará rápidamente el llamado a licitación de la segunda etapa", confirmó Bertram."Creemos que para octubre se podrá llevar adelante esta segunda etapa que es la arquitectura de interior, mampostería y afines. Es un avance muy importante. El plazo de obra es de 16 a 18 meses", indicó el médico en diálogo con Radio Galena.Vale destacar que, finalmente, como última etapa, se llevará a cabo la incorporación de lo que es el equipamiento en sí. "Lo más importante es la estructura de cemento, que ya está finalizada", confirmó Bertram.CON EL 2019 EN LA MIRACuando el Ministro de Salud era Miguel Gonzalez, había señalado -en octubre del año pasado y cuando la etapa de la edificación de la estructura de hormigón estaba en el 70%- que "cuando culmine ya esté licitada la segunda parte que complete todo el hospital. Al tener el endeudamiento público tenemos la posibilidad de acortar las etapas. Está previsto que para el inicio o mitad del 2019 tengamos la posibilidad de inaugurar este hospital. El Gobernador quiere terminar el plan de infraestructura de los cinco grandes hospitales nodales. Estamos viendo la obra (por el hospital rafaelino) avanzar muy bien y seguro que será una gran obra para esta localidad y región".En esta primera etapa de estructura de hormigón armado se trata de una inversión de 100.530.550,23 de pesos, que está a cargo de la empresa rafaelina Menara Construcciones SA.En enero de este año, el exdelegado del Ministerio de Seguridad y hoy Ministro de Obras Públicas, Guillermo Morini, elevó el porcentaje de avance a un 90% y recordó que "es una superficie cubierta de 18.000 metros cuadrados y con capacidad para 112 camas. En las próximas semanas se estará concluyendo con esta etapa y luego se van a licitar las obras de cerramientos, pisos, impermeabilización de techos y tabiquería interior". Morini anticipó que, "si bien aún no hay fecha probable de inauguración, estimamos que va a ser en 2019".Un mes más tarde, la sucesora de Gonzalez, Andrea Uboldi, indicó: "creemos que, con mucho esfuerzo, la obra del Nuevo Hospital va a estar terminada para 2019. Lo cual no significa que sea inaugurado y esté funcionando en esa fecha. Si bien la obra edilicia va a estar terminada, desde Salud necesitamos un tiempo de adecuación de equipos y demás. Como creemos que en el mientras tanto, nos permite fortalecer los recursos pediátricos, de neonatología, revisar los procesos de guardia, las cirugías que se hacen, las redes de traumatología. Ya aprendimos que cuando se fortalecen estos equipos, la migración a un nuevo Hospital tiene mucha menos complejidad".