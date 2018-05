Así sigue la B Nacional

Finalizó el torneo de la B Nacional y ahora se viene la instancia de definiciones. Por un lado, Aldosivi y Almagro terminaron con 41 puntos cada uno y por eso jugarán una finalísima el próximo viernes (a las 19 en Arsenal con arbitraje de Pitana y con público de los dos equipos) para definir el campeón y el ascenso directo a la Superliga. Si hay empate se jugará un suplementario de 30m y luego penales.Mientras que en el Reducido, en busca del segundo ascenso a Primera, que contará con los ocho mejores ubicados de la tabla ya quedaron definidos los cruces: 2º vs. 9º, 3º vs. 8º, 4º vs. 7º y 5º vs. 6º. Será a partido único y en cancha del mejor posicionado.-Perdedor final vs Agropecuario (martes 8/5 a las 21:05 TyC Sports)-San Martín (T) vs Villa Dálmine (domingo 6/5 a las 18 hs x TyC Sports)-Brown (A) vs Atlético de Rafaela (domingo 6/5 a las 15:35 x Direct TV)-Sarmiento vs Instituto (domingo 6/5 a las 15:05hs x TyC Sports)Por otro lado, los seis descensos también se consumaron y los que perdieron la categoría fueron Flandria, Estudiantes San Luis, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida (G), All Boys y Riestra, con la salvedad de que si el TAS le devuelve los 10 puntos zafará y condenaría a Independiente de Mendoza (así se metería al reducido por el ascenso en lugar de Agropecuario).