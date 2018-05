Los billetes de dos pesos ya no son medio de pago

Tras 26 años de vigencia, los billetes de dos pesos dejaron de estar en circulación desde el primer minuto de ayer, y ahora sólo podrán ser entregados hasta el 31 de mayo próximo en sucursales bancarias.En los supermercados rafaelinos y otros comercios consultados, el último lunes no se entregaban como vuelto billetes de dos pesos. Los responsables de las cajas informaban a los clientes que era el último día que podían aceptarlos como medio de pago y que a la vez no los entregaban a los compradores lo que generaba una dificultad adicional con el cambio.Deteriorados, los billetes de dos pesos que ingresan a los bancos son perforados y entregados al Banco Central para su destrucción. Con esta medida, dispuesta por la autoridad monetaria, los billetes de cinco pesos pasarán a ser los de menor denominación del país.Muchos negocios habían tomado la decisión de no aceptarlos, pero desde el Central advirtieron que podrían aplicarse multas por no recibirlos. A mediados de este mes, el Central emitió una circular por la que extendió hasta el 31 de mayo próximo el plazo para canjear en las sucursales bancarias los billetes de 2 pesos."Todos los bancos, públicos o privados, tendrán la obligación de aceptarlos", indicó la autoridad monetaria en un comunicado oficial.A principios de marzo, había puesto como fecha de vencimiento de estos billetes el 27 de abril para ser entregados en los bancos. Como parte de su plan de normalización del efectivo en circulación, el Central anunció el 30 de octubre de 2017 la salida definitiva de circulación de los billetes de 2 pesos con la imagen de Bartolomé Mitre.