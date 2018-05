"Queremos ayudar a que el tenis sea más popular"

El jueves 3 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en la Asociación Argentina de Tenis, un acontecimiento que para este deporte es muy importante de cara a tratar de ir mejorando la realidad del mencionado deporte a nivel nacional e internacional.

“La Nueva AAT”, lista oficialista encabezada por José Luis Clerc, como “Experiencia y Cambio”, liderada por Agustín Calleri, serán las dos propuestas que elegirán los votantes que representarán a 150 clubes, de Buenos Aires, y a 30 Federaciones de todo el país.

La rafaelina Florencia Molinero forma parte de la lista opositora encabezada por el riocuartense, y nos contó las expectativas a un par de días de este gran acontecimiento: “Cuando me convocaron el año pasado para este proyecto, no dudé en aceptarlo. Soy una persona que amo este deporte, una apasionada del tenis, pienso que hay mucho para hacer. Somos todos amigos, ex jugadores, que tuvimos la suerte de jugar por el mundo y ahora queremos darle algo al tenis de lo que este deporte nos dio. Eso es lo que nos motiva”, nos contó en Todo a Pulmón radio, por El Espectador 100.1.

Muchos deportistas profesionales cuando se retiran como jugadores, suelen dejar pasar un tiempo para descansar o estudiar nuevas propuestas. En el caso de Florencia, rápidamente surgieron proyectos que la impulsaron a seguir trabajando por el tenis, desde otra función. “Si somos elegidos voy a integrar el Consejo Directivo. Es un año diferente para mi, ya en diciembre arranqué integrando el Consejo de la Liga de Tenis del Litoral y ahora estoy para integrarlo en la AAT, soy la mas joven del grupo. Esto es algo diferente para todos. Nuestra idea es incrementar la cantidad de chicos que jueguen al tenis, queremos que se juegue mucho más, y en lo personal lógicamente voy a trabajar con el tenis femenino. Cuando yo jugaba Argentina estaba en el Grupo Mundial de Fed Cup, pude ganar en su momento la medalla panamericana, y hoy el tenis femenino en el país ha caído bastante”.

De cara al panorama previo, el sondeo es favorable. "Hace un mes que estamos hablando mucho con quienes votan, los 150 clubes en Capital Federal y las 30 Federaciones, Rafaela está en la Liga de Tenis del Litoral. La mayoría de nosotros creemos que podemos ganar. Veremos lo que diga la gente, estamos con muchas ganas y ojalá que sea positivo", señaló la actual entrenadora en La Cañada.

Por último a modo de resumen y de proyecto superador, mencionó que "el año pasado fue diferente para mí, vi el tenis de otro lado, estudié mucho y el aporte que queremos hacer nosotros como ex jugadores, ahora en la parte dirigencial, es ayudar a que el tenis sea mucho más popular de lo que hoy es. Que más chicos jueguen, en mi caso aportar a que todos los clubes utilicen el sistema Play and Stay, que está dando muy buenos resultados. Por ahí vimos que las Federaciones están un poco solas, por eso desde la Asociación queremos ayudarlas".