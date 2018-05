Generó cuestionamientos la convocatoria a inmigrantes

En reciente entrevista con el presidente comunal Lucas R. Bussi nos comentó algunos detalles de su gestión, muchos de cuyos aspectos están muy cuestionados por la población según se puede leer en redes sociales.Uno de los temas calientes es el deseo de incorporar familias bolivianas para la dedicación a huertas, resulta, dice Bussi "que hay numerosas tierras fiscales (pertenecientes a la Comuna) que fueron usurpadas por numerosos productores y como hace años que están asentados en esas tierras fiscales se daba por sentado que pertenecían a estos productores, los que no aportan ni un centavo por impuestos comunales y son los más exigentes a la hora de reclamar servicios".Ciudades y localidades más pequeñas ya han comprometido la compra del total de la producción cuando esto se lleve a cabo ya que abarataría costos de logística.Otro caso es el de los albañiles para la remodelación del SUM Los Colonizadores, si bien en la localidad hay profesionales de la cuchara, los bolivianos harían el mismo trabajo por casi hasta la tercera parte de lo presupuestado por algunos albañiles locales.Otro aspecto que tiene preocupado a Bussi es la deuda que tienen muchos productores agropecuarios por tasa por hectárea que rondaría los $ 3.000.000, estos mismos productores que esquivan pagar las tasas comunales pero andan en autos y camionetas con la nueva patente. Si bien el campo estuvo descuidado, por falta de personal, la planta permanente de empleados de Palacios es de 2 administrativos y 2 técnicos, de los cuales uno está afectado al servicio 107 y se está exigiendo al máximo con tal de cumplir con ambas obligaciones, cosa que tal vez no es apreciada por el contribuyente que en definitiva es quien paga sus sueldos todos los meses.Para tratar estos y otros temas, el próximo 7 de mayo visitarán la localidad funcionarios nacionales, ocasión en la que propondrán la creación de una cooperativa de trabajo donde quienes se adhieran tendrán el beneficio de obra social, mutual y aparentemente también un sueldo por las horas trabajadas ya sean vecinos de la localidad o inmigrantes.Hablando de inmigrantes hace días nomás visitaron la localidad Marcelo Svidovsky (colaborador estrecho del Rabino Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente de la Nación y miembro de la Asociación Judaica de la República Argentina) y Ben Waisman quien pertenece a la comisión de Monumentos Nacionales y Sitios Históricos con sede en el Cabildo de Mayo. Los visitantes recorrieron la ruta de los judíos en Argentina, visitaron lugares históricos y le dieron especial énfasis a la recuperación de las estaciones de trenes y sinagogas de la zona. Ambos funcionarios estuvieron en Moisés Ville, Las Palmeras, Monigotes y Palacios, quienes estarían gestionando la puesta en valor de estos monumentos históricos nacionales.Entrevistados los visitantes dijeron a la prensa que a Palacios se le debe un resarcimiento histórico ya que aquí se asentaron los primeros inmigrantes que luego se trasladaron a Moisés Ville ya que el nefasto Pedro Palacios no cumplió ni una sola palabra del compromiso asumido con estos refugiados rusos, quien debía proveerlos de herramientas, animales, semillas, alojamientos abandonándolos a su suerte provocando la muerte de alrededor de 60 chicos es por eso que luego, enterado de esta contingencia el Baron Mauricio de Hirsch compró tierras en Moisés Ville donde luego se asientan definitivamente y se organizan como comunidad. Svidovsky felicitó a Lucas Bussi por las iniciativas propuestas y por el empuje que tiene, y que no se desanime si las cosas no le salen según sus expectativas pero no está equivocado en las metas propuestas. Para agregar por último que algunos presidentes comunales de la zona (no vamos a decir los nombres porque es secundario) lo trataron de delirante por sus ideas pero al ver el avance de las gestiones están cambiando de parecer.Lucas Bussi y los visitantes se trasladaron a la ciudad de Sunchales junto al funcionario nacional de medio ambiente Gustavo Baggini y la diputada Inés Bertero que también hizo todo el recorrido, se reunieron con el intendente Gonzalo Toselli donde trataron temas comunes inherentes a la región.