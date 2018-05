El Real, otra vez finalista

El Real Madrid buscará su decimotercera Copa de Europa tras clasificarse este martes para su tercera final de Champions consecutiva, pese a empatar 2 a 2 con el Bayern de Múnich en la vuelta de semifinales del torneo continental, con doblete de Karim Benzema. El Bayern se adelantó con un gol de Joshua Kimmich (3), pero equilibró Benzema de cabeza (11) antes de hacer el 2 a 1 al aprovechar un fallo del portero en una cesión (46), aunque James Rodríguez puso el 2 a 2 definitivo (63). El equipo blanco hizo buena su victoria 2 a 1 en la ida para poner un 4-3 a favor en el global de la eliminatoria y buscará su tercera orejona seguida contra el vencedor de la otra semifinal, que enfrenta este miércoles a la Roma con el Liverpool. Los blancos, que buscarán en Kiev el 26 de mayo su cuarto título europeo en los últimos cinco años, acabaron llevándose un partido muy igualado, en el que el Bayern salió decidido a llevarse el encuentro.¿Una nueva victoria 3 a 0 y otra rimonta para la historia? La Roma buscará casi un imposible en el Estadio Olímpico ante el Liverpool, que defiende el 5 a 2 de la ida, el miércoles (15:45 horario argentino) en el cierre de las semifinales de la Liga de Campeones. "¿La Rimonta? Aquellos que no crean se pueden quedar en casa. Mi lema es yo creo y se lo repito a todos los jugadores. Habrá más de 60.000 personas, ¿cómo podríamos no creer? Yo creo. Estamos en semifinales, pero no nos contentamos", resumió como declaración de intenciones el entrenador de la Roma Eusebio Di Francesco. Los Giallorossi rompieron todos los pronósticos en cuartos al ser capaces de remontar un 4 a 1 adverso ante el Barcelona, en la ida en el Camp Nou, al ganar en la vuelta por 3 a 0. Entre la ida y la vuelta de semifinales, la Roma consiguió un convincente triunfo 4 a 1 contra el Chievo, un buen ensayo antes del gran reto. La Roma también quiere hacer valer el hecho de que todavía no ha encajado un gol en casa en esta edición de la Champions, a pesar de que la han visitado equipos del calibre del Atlético, el Chelsea o el propio Barcelona. El Liverpool, por su parte, también tiene estadísticas en las que apoyarse: 20 goles marcados en seis desplazamientos europeos esta temporada, contando la fase previa. Un tanto en el Olímpico sería prácticamente definitivo.