Primero por la Copa

El partido que debían jugar ayer Ferrocarril del Estado y Peñarol, correspondiente a la séptima fecha del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, fue reprogramado debido a la lluvia. De esta manera, el primero de los tres enfrentamientos que tendrán estos dos elencos en pocos días, será el próximo domingo en el juego de ida por Copa Santa Fe. En principios, siempre y cuando sea aceptado por el CD (la reunión se desarrollará hoy a las 20 hs) el cotejo por el torneo liguista se disputará el próximo miércoles 9 de mayo en horario nocturno.Así, el domingo venidero se verán las caras en Los Nogales (con ambas parcialidades), el miércoles volverían a enfrentarse en el mismo escenario por LRF (sólo público local) y el domingo 13 definirán el certamen provincial en Villa Rosas (también con ambas hinchadas).Por otro lado, vale mencionar que también fueron suspendidos en la jornada de ayer los juegos de Moreno vs Sportivo Roca y las inferiores de Bella Italia vs Deportivo Aldao. Los mismos serán reprogramados en la reunión de hoy.La 7ª fecha del Apertura tendrá los siguientes cruces: Ben Hur vs Arg. Quilmes, Florida de Clucellas vs Dep. Tacural, Unión vs Dep. Ramona, Arg. Humberto vs Dep. Libertad, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Peñarol.