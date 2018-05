Boca, sin margen de error

Boca se jugará hoy su continuidad en la Copa Libertadores cuando visite a Junior cuyo objetivo es claro: pasar a octavos de final y sepultar de paso a un histórico del certamen continental. Al equipo colombiano le basta una victoria para lograr el boleto y firmar una doble hazaña con un sonoro batacazo para el seis veces campeón de la Libertadores, que no superaría la fase de grupos por primera vez desde 1994. El definitivo duelo del Grupo 8 se disputará este miércoles a las 19:15, horario argentino, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad caribeña, será controlado por el ecuatoriano Roddy Zambrano y televisado por Fox Sports. Los tiburones resucitaron en la Libertadores tras un comienzo turbulento que incluyó ajustar una goleada 3 a 0 en casa ante Palmeiras, un rival que la semana pasada venció 2 a 0 a los xeneizes en La Bombonera y los dejó en la cuerda floja. Con 6 puntos, Junior es segundo del grupo que lideran los ya clasificados brasileños (10), seguido por Boca con 5 unidades y cierra el ya eliminado Alianza Lima con 1. Si los barranquilleros vencen, los argentinos quedan fuera. Si los visitantes triunfan, se mantienen con vida y el cupo se definirá en la última fecha, cuando los rojiblancos visiten a Palmeiras y los bonaerenses reciban a los peruanos. Un empate posterga el futuro de ambos. Los líderes del torneo argentino jugarán en Barranquilla con una presión extra: en los pasillos de Buenos Aires se rumora que, en caso de quedar eliminados, su entrenador Guillermo Barros Schelotto dejaría el cargo. El elenco cafetero, octavo en el rentado colombiano y parcialmente clasificado a los play-offs, no tiene bajas para el encuentro. Las probables alineaciones son estas:Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jhonatan Ávila, Jorge Arias y Germán Gutiérrez; Leonardo Pico y Víctor Cantillo; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz. DT: Julio Avelino Comesaña.Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Leandro Magallán y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Patricio Pérez y Nahitan Nández; Cristian Pavón, Carlos Tévez y Edwin Cardona o Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.Por su parte, Independiente irá hoy en busca de la recuperación que le permita volver a esperanzarse en la Copa Libertadores, al visitar al invicto Corinthians en el choque por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2018. Si bien el Timao no está repitiendo la infalible racha de 2017 que lo llevó a coronarse como el campeón brasileño, está viviendo un buen momento. Acaba de alzarse con el título paulista y es segundo del Brasileirao, con apenas una derrota.Con 7 puntos, es primero en la llave, y con la ventaja de ser local, Corinthians entra esta noche con menos presión al Itaquerao, sin embargo para los argentinos, con apenas 3 puntos y de últimos en el grupo (Dep. Lara tiene 6 y Millonarios 4), este duelo será a matar o morir. A pesar de que los octavos de final del torneo continental están en juego, el Rojo de Avellaneda no descuidó su participación en la Superliga argentina y venció 1 a 0 a Newell's Old Boys el pasado sábado, posicionándose en el quinto lugar de la competición. El partido se disputará este miércoles a las 21:45 en el Arena Corinthians, en Sao Paulo, será arbitrado por el peruano Víctor Carrillo y televisado por Fox Sports. Los probables equipos son los siguientes:Cassio; Guilherme Mantuan, Henrique, Fabián Balbuena y Sidcley; Maycon, Gabriel, Angel Romero y Rodriguinho; Jadson y Clayson. DT: Fábio Carille.Martín Campaña; Fernando Amorebieta, Gastón Silva, Jorge Figal y Alan Franco; Fabricio Bustos, Nicolás Domingo, Diego Rodríguez y Martín Benítez, Maximiliano Meza y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.En tanto, Atlético Tucumán recibirá hoy a Peñarol de Montevideo en un partido clave en la pelea del Grupo C por la quinta fecha, para clasificarse a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugará a partir de las 19:15 en el estadio Monumental José Fierro, será controlado por el árbitro Sandro Ricci de Brasil e irá televisado por Fox Sports. Ambos equipos tienen 6 unidades en la tabla que lidera Libertad de Paraguay con 9 puntos y que cierra The Strongest con 3, por lo cual intentarán quedarse con un triunfo que les permita quedar cerca de la clasificación a los octavos. Atlético Tucumán viene de caer por 3 a 2 en su visita a Huracán por la Superliga de Argentina mientras que por la Copa Libertadores goleó por 3 a 0 a The Strongest la semana pasada en el norte argentino. Las probables formaciones son estas:Augusto Batalla; Cristian Villagra, Jonathan Cabral, Rafael Lamas y Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Lucas Hernández; Agustín Canobbio, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Fabián Estoyanoff; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández. DT: Leonardo Ramos.Estudiantes de La Plata igualó anoche 0 a 0 en su visita a Real Garcilaso, en los 3.400 metros de altura de Cuzco, por la quinta fecha del Grupo F de la Libertadores. De esta manera, el Pincha sigue tercero y con posibilidades de pasar a octavos, que será mano a mano contra Nacional en La Plata en la última jornada que se disputará el 24 de mayo.