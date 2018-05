La mujer policía herida podría no volver a caminar

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Rocío Villarreal, la joven mujer policía de 25 años que fue herida de bala durante el intento de copamiento de la comisaría de San Justo será ascendida de grado, mientras los médicos no saben si podrá volver a caminar ya que sufrió un daño "importante" en la columna vertebral.

Según el parte médico dado a conocer este martes por Mario Schusterhoff, el director del Centro Médico Fitz Roy, "el daño de la columna es importante, aunque es pronto para saber si volverá a caminar".

"Está ubicada en tiempo y espacio, se siente bien, esperanzada, contestando todas las preguntas, tranquila y sedada", sostuvo Schusteroff sobre Rocío, la joven sargento de 25 años.

Sobre su estado de salud, el médico contó que permanece en terapia intensiva, y detalló que "tiene lesiones graves en distintos órganos" debido a que "la bala entró por el seno derecho, hizo un recorrido enorme, hizo daños por todos lados y llegó casi hasta la piel de la espalda".

Además, el director explicó que sufrió una lesión en el pulmón derecho que le produjo un "hemoneumotórax con avenamiento pleural" y que la bala "atravesó el diafragma y se le realizó sutura de hígado, sutura en riñón derecho" e "impactó en dorsal D12 que provocó una lesión que será evaluada por un especialista de columna".

Sobre el disparo que entró por el abdomen, dijo que "pasó por al lado de la médula, afortunadamente parece que no lesionó la médula, pero sí le hizo daño el calor de la fricción y algunas esquirlas", lo cual provocó que "la médula se hinche".



VISITA DE LA

GOBERNADORA

Este martes por la tarde, Rocío Villarreal recibió la visita en la clínica de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y también del jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, quien confirmó que ascenderán a la sargento y a sus compañeros.

"Tanto Rocío como los otros efectivos se jugaron la vida, pero más allá de jugarse la vida es un acto destacado ya que estaban atentos en su trabajo a las 5 de la mañana cumpliendo sus funciones y a pesar de la violencia con la que entraron los delincuentes evitaron que tomaran la comisaría", comentó Perroni.

En declaraciones al canal de noticias TN, el jefe de la Policía dijo que "hubiese sido más grave si hoy estaban los 46 presos en la calle".

Al ser consultado sobre el accionar de los delincuentes, Perroni, que no quiso brindar datos de la investigación, expresó: "Son asesinos que están dispuestos a cometer sus intenciones, que no tienen valor por la vida propia, menos por la vida ajena".



UNA HERMANA

En tanto, Silvia Villarreal, hermana de la sargento, sostuvo que "hay una mínima posibilidad" de que la joven vuelva a caminar, aunque se mostró confiada en la recuperación.

"Ella se está recuperando, evoluciona bastante bien de la herida abdominal, pero el problema es lo de la vértebra. Los médicos nos dijeron que para eso hay que esperar", expresó la mujer en declaraciones al canal C5N.

La joven fue sometida a dos operaciones en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, y luego fue trasladada a la Clínica Fitz Roy.

"Hay una mínima esperanza. Somos creyentes y creemos que ella va a volver a caminar", añadió la mujer.

Anoche se celebró una misa en la catedral de San Justo para rogar por la recuperación de la sargento. A la ceremonia concurrió la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien al retirarse fue increpada por algunos de los asistentes.

Villarreal fue baleada este lunes por la madrugada cuando un grupo de delincuentes intentó copar la comisaría de San Justo, aparentemente para liberar a uno de los 46 detenidos que se alojaban en el lugar, que sería un narcotraficante.