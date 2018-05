Joven argentina violada grupalmente en Chile

MENDOZA, 2 (NA). - La barrabrava del club Universidad de Chile repudió enérgicamente la violación de una joven perpetrado por un grupo de hinchas tras un partido y les advirtió a los autores del ataque: "sepan que los encontraremos".

La barra, conocida como "Los de abajo", emitió un comunicado para referirse al caso de una joven de 28 años que permanece hospitalizada con diagnóstico reservado en la capital transandina tras haber sido asaltada, violada y herida por una patota, a la que los medios de prensa bautizaron como "La manada chilena".

La fuerza chilena Carabineros, indicó que se trataba de una joven argentina radicada en el vecino país junto a su marido.

La chica fue abordada en una estación de subte cercana al Estadio Nacional de Santiago, poco después de terminado el partido entre Universidad de Chile-Universidad de Concepción (1-2), por la undécima jornada de la liga chilena.



COMUNICADO

DE LA HINCHADA

"Ante los hechos ocurridos en las cercanías del estadio Nacional, en los cuales una joven fue violada por cinco sujetos, como barra Los de Abajo declaramos lo siguiente: Repudiamos enérgicamente el hecho y no toleraremos que cobardes vistan nuestra camiseta", señaló la hinchada en el inicio de su comunicado, difundido por sus redes sociales.

Y agregó: "si en efecto fueron hinchas de la 'U', sepan que los encontraremos. Y si no fueron hinchas azules, condenamos el hecho de igual manera".

"Creemos en un club y en una barra más respetuosa e inclusiva con las mujeres, sin ningún tipo de violencia contra el género femenino, ni física ni sicológica", añadió.

Tras brindarle su "total apoyo y solidaridad" a la víctima, la barra expresó: "Le pedimos perdón a nombre de los y las hinchas de la 'U'".

"Seguiremos luchando para que nuestras camaradas y todas las mujeres sean respetadas y jamás vuelva a ocurrir algo similar", concluyó la barra.

Testimonios coincidentes indican que todos los miembros del grupo agresor lucían camisetas de Universidad de Chile al momento del salvaje ataque.

Los sujetos redujeron a la chica y la llevaron hasta un parque cercano, donde la golpearon brutalmente y tres de ellos la violaron, además de robarle el dinero, los documentos y el teléfono celular.

La víctima deambuló por calles de Santiago hasta que finalmente pudo llegar a su casa en la madrugada de este lunes. Luego el esposo la llevó al hospital, donde quedó internada.

Lisette Dubreuil Araneda, de la Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros, a cargo de la investigación, dijo que la chica argentina "manifestó que al momento de descender del Metro Ñuble y dirigirse a su domicilio se ve rodeada por un grupo de individuos de un grupo determinado de equipo de fútbol".

"Ella se encuentra hospitalizada, con lesiones de carácter reservado", precisó la oficial.

Según trascendió, las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el momento en que cinco sujetos vestidos con camisetas de la Universidad de Chile y armados con cuchillos redujeron a la joven.

Los medios de prensa trasandinos calificaron a los atacantes como "La manada chilena", al compararlo el caso con el ocurrido en España, donde una mujer fue violada por cinco sujetos durante las fiestas de San Fermín.

Hace pocos días, la justicia española los condenó por abuso sexual y no por violación, desatando una ola de protestas en todo el país y otros lugares del mundo.