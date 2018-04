Sesión en la Usina del Pueblo

La Sesión Extraordinaria realizada por el Concejo Municipal de Rafaela en el Museo de la Usina del Pueblo, para declarar la Emergencia Tarifaria, adquiere un significado simbólico por el momento y lugar, además de ser uno de los pocos Concejos en el país que realizaron tal Declaración. El horno no está para bollos actualmente y el Concejo, caja de resonancia de todos los problemas que ocurren en la ciudad, se vio acorralado por la presión social y actuó a tono del reclamo ciudadano en contra de los tarifazos, especialmente el de la luz. La Usina del Pueblo representa un hito en la historia rafaelina, porque el pueblo rafaelino creaba su cooperativa eléctrica que luego pasaba al ámbito municipal para hacer frente a las deficiencias y excesos tarifarios de una empresa privada.Tomando como fuente la revista El Satélite, en su edición de 2015 sobre los servicios eléctricos en Rafaela titulada: “Hacia la Usina del Pueblo. Historia de la electricidad en Rafaela”, Parte 1 y 2, se observa todo el proceso de organización de los servicios eléctricos de Rafaela que comenzara con la concesión por 15 años a una empresa porteña “M.J. Laurencena y Cía.” en 1908, que instaló la primera usina eléctrica en la esquina de calle Brown y Alvear. Anteriormente se utilizaban lámparas de querosén y ya se había rechazado una propuesta por precios elevados.Por una gran deuda contraída con la Municipalidad, en el año 1914, pusieron en venta la Usina. Ya entonces los nuevos gravámenes fijados por el ente local generaron reacciones negativas de los vecinos que solicitaron una rebaja del 50% en varios impuestos, entre ellos el alumbrado público.Un nuevo propietario, Carlos Elizalde, designó a José María Podio como administrador. El desconocimiento de estas personas y los ánimos gananciales hizo que el servicio fuera deficiente. Nuevo conflicto. En 1916 el nuevo concesionario y propietario pasa a ser el rafaelino José María Podio. Ya en los años 20 la falta de mejora en el servicio y los excesos en las tarifas hicieron que se realizara una cuarta y última concesión a un privado, sociedad entre José María Podio y Domingo Cordiviola. En abril de 1920 se evaluó la posibilidad de crear una usina alternativa “ya que los costos por la prestación era considerado abusivos”. Pero no prosperó. Para 1922 se comenzaba a gestionar en el ámbito nacional y ya existía otra usina propiedad de Obras Sanitarias de la Nación donde hoy funciona ASSA. Esto no resultó fructífero. En 1923 el Concejo se entrevista con el Gobernador Enrique Mosca para crear una nueva usina, más cercana a los intereses del pueblo. A pesar de todo hasta 1928 continuó la misma sociedad a cargo del servicio eléctrico. A partir de 1929 la Compañía Anglo Argentina de Electricidad le compra la usina a Podio. Al poco tiempo vuelve a ser comprada por la Compañía Central Argentina de Electricidad. Nunca hubo mejoras y esta empresa se retiró de la ciudad.Fue por el año 1925, es decir antes de que finalice este proceso conflictivo con empresas privadas, cuando un grupo de rafaelinos, con el apoyo de Fernando Dentesano (inspirador del diario LA OPINION), crean una cooperativa de electricidad (coexistiendo y compitiendo con “La Anglo”, no sin incidentes). Presidiendo el primer directorio Cristóbal Bollinger. La Municipalidad interviene como asociada y posteriormente el control total. La Compañía de Electricidad de Rafaela (“Usina del Pueblo”) se construye en un terreno donado por Angela De La Casa en el sitio actual de la EPE, esq. de Av. Santa Fe con Roque Sáenz Peña. Comienza a funcionar en 1928 y transformó notablemente la provisión de servicios eléctricos a toda la comunidad. Lo cual no estuvo exento de inconvenientes. Para 1934 el Concejo municipaliza el servicio y ahora será Usina Eléctrica Municipal de Rafaela quedando como única empresa en 1935 al retirarse “La Anglo” y otorgándole una Ley provincial el monopolio, hasta el año 1975 (no sin vaivenes denominados “el problema eléctrico de Rafaela”), que pasa a manos de la empresa nacional de Agua y Energía, renunciándose así a la política eléctrica local. Para entonces se comenzaba a utilizar el Interconectado Nacional. Luego en 1981 pasa a ser Dirección Provincial de Energía, es decir pasa al ámbito provincial. Si bien ya prácticamente no se utilizaba, en enero de 1986 fue el último día de funcionamiento de la Usina para suplir el Interconectado Nacional, a raíz de una fuerte tormenta. Ese año se crea la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, propiedad del estado provincial, quien establece los precios del consumo de la energía.