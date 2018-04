Hockey: Tarde perfecta del CRAR

En la sexta fecha del torneo Dos Orillas, Zona Estímulo, el Círculo Rafaelino consiguió imponerse en todas las categorías el sábado ante Atlético Franck.La primera división logró su tercera victoria (recordando que tiene encuentros pendientes), por 7 a 1. Virginia Jacquat anotó 4 goles, y los restantes fueron de Magalí Allassia, Pamela Domínguez y Agostina Acosta.En Reserva el equipo de nuestra ciudad se impuso por 5 a 1. Los tantos fueron de Agostina Acosta, Delfina Imhoff, Marcela Marín, Sol Martínez y Virginia Jacquat.El Sub 18 ganó por 8 a 0, con goles de Catalina Medrán -2-, María del Rosario Cordero, Catalina Ingaramo, Josefina Kerstens, Alina Costamagna, Micaela Fenoglio y Luana Salera.En Sub 16 la victoria fue por 8 a 1. Anotaron Alina Costamagna en 5 oportunidades, Milagros Alí -2- y Micaela Fenoglio.Las victorias más ajustadas fueron en las categorías menores. En Sub 14, por 4 a 3. Convirtieron para el equipo Verde, Guillermina Astudillo en tres ocasiones y Agustina Jose. En tanto, en Sub 12 CRAR se impuso 1 a 0 con tanto de Valentina Monges.En la fecha 7 CRAR estará midiéndose con Paracao.