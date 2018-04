Mohamed Salah, un Faraón en Europa

El Viejo Mundo no solo sigue siendo la Meca para los futbolistas sudamericanos, sino también para quienes habitan el resto de los continentes que, al carecer de competencias relevantes, reconocen allí el escenario más propicio para el desarrollo deportivo y una tabla de salvación en temas estrictamente económicos.Los casos son innumerables, sin embargo, conseguir un lugar destacado en los clubes más importantes, requiere de condiciones excepcionales ya que el tamiz de depuración, es aún más fino que en el promedio de las otras ligas y las oportunidades muchas veces, son el fruto del azar y el oportunismo.La historia de Mohamed Salah responde a esa descripción, con el valor agregado del impacto mediático que su perfil genera en carisma y talento, una fórmula infalible para modelar, lo que por estos tiempos, se llama éxito.Salah nació en Egipto y como parte de este cuento de hadas que protagoniza, cumplirá los 26, el próximo 15 de junio, el día de su primer partido mundialista ante los uruguayos en Ekaterimburgo; ese dato es apenas anecdótico, si lo mensuramos con su registro goleador que se impuso en esta temporada a los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.En Liverpool, su actual redil, lo aman y disfrutan de su estado de gracia; no es para menos, 43 goles en 47 partidos, definen a este fenómeno mundial que además, ha dejado a los Diablos Rojos en las puertas de la final de la Champions, ya que en el partido de ida jugado en Inglaterra, la victoria 5 a 2 sobre la Roma, con dos goles de su cosecha, propicia ese desenlace.Son momentos únicos en la carrera de un jugador, cuya procedencia, en general, los aleja de la consideración mayor y los iguala con cientos que pocas veces trascienden a este nivel. Con solo 25 años, los egipcios lo definen como el "Messi africano", ya que sus goles, entre otros, llevaron de la mano a su país a regresar a un Mundial después de casi tres décadas y a jugar la final de la Copa Africana de Naciones, cayendo ante Camerún.Pero volvamos a este estelar presente; el egipcio brilla en el ataque del Liverpool y sueña con escribir la mejor historia del fútbol del continente negro. Rusia, Uruguay y Arabia Saudita podrían ser sus víctimas. Favorito al día de hoy para ganar el "Botín de Oro" como goleador de la temporada, su ilusión de replicar en tierras moscovitas todo lo hecho en Anfield lo impulsa para crecer a cada minuto. Jürgen Klopp en Inglaterra y Héctor Cúper en el seleccionado egipcio cuentan con una bala de plata. Salah fantasea con levantar la "Orejona" en Kiev y ser el héroe inesperado en el Mundial. La vida de los mundiales está repleta de estas pequeñas historias.James Rodríguez y Diego Forlán saben perfectamente de qué se trata estar a pleno en el momento justo y en el lugar indicado. Los dos fueron "Bota de Oro" en citas mundialistas como goleadores de la competencia y tiraron del carro para que sus selecciones tuvieran actuaciones destacadas. El fútbol es un deporte de conjunto, pero ambos tienen pequeños orgullos personales. En el caso del uruguayo fue elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, mientras que la secuencia del control de pecho y volea al ángulo del "zurdo cafetero" frente a los "charrúas" se repite hasta el cansancio como el máximo exponente de 2014 en la lista de favoritos del premio "Ferenc Puskas". La carrera de ambos es brillante, pero el pico se produjo en esos treinta días con diferencia de cuatro años. Ellos, como pocos, supieron entender el momento.Mientras la Selección Argentina de Jorge Sampaoli todavía sufría para asegurar su pasaje a Rusia 2018, otro representante nacido por estos lados del Río de la Plata ya sacaba su boleto para el Mundial que se viene, se trata de Héctor Cúper, quien al frente de Egipto logró algo histórico: clasificar a los Faraones a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia.Al frente del conjunto africano desde marzo de 2015, este es sin dudas el momento más dulce del santafesino desde su designación. Entre aquel anuncio sorpresivo de 2015, en el que fue confirmado como DT en reemplazo de Shawky Gharib (en un principio no estaba entre los candidatos a quedarse con el cargo) y este exitoso presente, Cúper tuvo que reponerse a un duro golpe en febrero de este año, cuando Egipto perdió la final de la Copa de Africa ante Camerún.De extensa trayectoria como entrenador de clubes, Egipto es la segunda selección que dirige Cúper a lo largo de su vida; antes, fue la humilde Georgia, entre agosto de 2008 y diciembre de 2009. Su carrera como DT comenzó en Huracán, en 1994, para un año más tarde dar el salto a Lanús. Tras un gran torneo en el conjunto del Sur de Buenos Aires, Cúper desembarcó en España, donde estuvo a cargo entre otros, del Mallorca y del Valencia, disputando con este último dos finales consecutivas de Champions League, sin saber de halagos, ya que Real Madrid y Bayern Munich, lo dejaron sin poder levantar la preciada "Orejona".