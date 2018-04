Monolito a los caídos en Malvinas

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal del jueves pasado fueron aprobados 15 despachos de comisiones, entre ellos la construcción de un monolito en el cementerio municipal a los caídos en Malvinas: Jorge Duks, Marcelo Lotufo, Gustavo Miretti, Hugo Moretto y Elías Zurbriggen, oriundos de nuestra ciudad y otras localidades del departamento Castellanos.El citado proyecto fue presentado por el edil Lisandro Mársico, destacando que "siento un gran orgullo en haber recibido la solicitud de los ex combatientes para que el Municipio disponga un espacio en el cementerio a los cinco caídos; siento una gran emoción de recibir hoy a nuestros héroes en recinto".Y agregó: "a pesar de que en un momento se intentó el ocultamiento de la gesta de Malvinas, lo que trajo aparejado el desamparo y el olvido (...) porque la crueldad del olvido es peor que la derrota; con este proyecto creo que hacemos nuestro aporte claro al reconocimiento y gratitud eterna que nuestros ex combatientes merecen para que no se los olvide nunca más".En la oportunidad, se contó con la presencia de integrantes del Centro ex Combatientes de Rafaela. También hablaron durante la sesión los concejales Jorge Muriel, Leonardo Viotti, Silvio Bonafede, Evangelina Garrappa y Hugo Menossi.