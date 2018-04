Senado pone en vigencia el control de personal

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Senado ya tiene listo el "Procedimiento de Control de Personal" por el cual los trabajadores de la Cámara deberán registrar su ingreso y egreso, aunque los legisladores podrán autorizar "excepciones" para sus empleados.Según supo NA de fuentes del Congreso, el decreto ya tiene la firma de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y a partir del 14 de mayo será obligatorio que los trabajadores se registren a través del Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos.Los senadores podrán eximir a sus empleados directos de cumplir con esta nueva obligación, pero hasta el momento la mayoría se resiste a dejar constancia por escrito de la autorización.El decreto parlamentario (DP 150/18) establece que estarán alcanzados por el nuevo régimen "la totalidad de los agentes que revistan en la planta permanente y la planta transitoria", mientras que quedarán eximidos los de "planta temporaria" que trabajen para un senador, un bloque o una comisión.Los "responsables primarios de la gestión integral del registro de asistencia" serán las autoridades máximas de cada dependencia, es decir, los secretarios, prosecretarios, directores generales, directores, senadores nacionales y presidentes de bloque.En este sentido, el decreto aclara que podrán eximirse de registrarse quienes "por razones debidamente fundadas sean autorizados por los responsables de los respectivos bloques políticos y de las áreas orgánico-administrativas".De esta manera, los senadores y otras autoridades podrán dejar a algunos o todos los trabajadores que dependan de ellos fuera del nuevo sistema, aunque deberán dejar asentado oficialmente cuántos y quiénes serán los eximidos.Fuentes parlamentarias consultadas por NA indicaron que "la mayoría" va a eximir a sus empleados, pero no quieren firmar la constancia debido, según estiman, a la cantidad de trabajadores que están afectados a sus despachos.Durante la primera etapa de control de presentismo, que comenzó en 2016, hubo varias personas que debieron presentarse a fichar luego de varios años sin asistir a la Cámara.En este contexto, muchos senadores absorbieron a una parte de ese personal y, si los eximen con el nuevo sistema, quedarían en evidencia aquellos que están afectados a un senador pero no concurren, estimaron las fuentes consultadas.Las máquinas en las que los empleados deberán registrarse con su huella digital o con su número de legajo ya están instaladas en la puerta de acceso a la Cámara, pero la obligación todavía no corre para todo el personal.Por ejemplo, los trabajadores de mantenimiento, de seguridad y de cafetería ya marcan su ingreso, mientras que los que se desempeñan en la Dirección de Taquígrafos y los empleados de los senadores o los bloques todavía no están obligados.