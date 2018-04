Brown ganó y es único escolta

Con 4 partidos disputados en la zona se completó este domingo la 6ª fecha de Primera A liguista. Lo más destacado sucedió en San Vicente, donde Brown le ganó a Atlético por 2 a 1 y quedó a un punto de los líderes, Quilmes y Ben Hur, que por cierto se enfrentarán en la próxima jornada en el estadio Parque. Los demás partidos que se llevaron a cabo en Sunchales, Tacural y Ramona terminaron empatados. El resumen de los encuentros jugados ayer los detallamos a continuación:Brown 2 (5 PT Pavetti -p-, 19 ST Facundo Ferreira) – Atlético 1 (8 PT Lucas Quiroz -p-). Arbitro: Víctor Colman. Incidencias: fueron expulsados Martín Schmidt y Lucas Quiroz en Atlético, ambos en el primer tiempo. A los 32’ del ST Nocero (B) le atajó un penal a Barraza (A). Reserva: 0-1.Libertad 2 (32 PT Kevin Muñoz, 20 ST Federico Ocampo) – Sportivo 2 (34 PT Juan Jaime, 25 ST Alejandro Rabellino -p-). Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: 7-0.Deportivo Tacural 2 (45 PT Andrés Mandrile, 47 PT Norberto Ibañez) – Unión 2 (39 PT Lucas Comachi, 34 ST Diego Díaz). Arbitro: Enrique Calderón. Reserva: 0-3.Ramona 1 (33 ST Rolando Domingonera) – Humberto 1 (38 ST Bruno Sangalli). Incidencias: fue expulsado a los 32 del ST Gonzalo Hansen (H). Arbitro: Raúl Rodríguez. Reserva: 2-1.Ya habían adelantado 9 de Julio 0 – Ferro 0, Peñarol 1 – Ben Hur 1 y Quilmes 1 – Florida 0.teniendo en cuenta la Copa Santa Fe, donde ambos elencos se enfrentarán el próximo fin de semana por la fase preliminar, quedó confirmado que el partido por la Liga entre Ferro vs. Peñarol se jugará en barrio Los Nogales este martes 01/05 a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera. El resto de la jornada tendrá estos encuentros: Ben Hur vs. Quilmes; Florida vs. Tacural; Unión vs. Ramona; Humberto vs. Libertad; Sportivo vs. Brown y Atlético vs. 9 de Julio.Este domingo se jugó la 5ª y última fecha de la primera fase del torneo Preparación de la Primera B Liguista. Sportivo Santa Clara empató en Frontera y se quedó con el primer lugar de la Zona B en la Sur y enfrentará a Bochófilo Bochazo en la Final. Hubo triple empate en el primer puesto, pero los números favorecieron a Sportivo. En la Norte, Argentino de Vila es el otro finalista y ahora deberá jugar con Tiro Federal. Empató con Bella Italia y salió favorecido por la diferencia de gol en la Zona C. Las dos finales de la B se jugarán el próximo domingo en canchas neutrales (Bochazo vs. Santa Clara y Tiro Federal vs. Vila). En reserva los cruces serán: Atl. María Juana vs. La Hidráulica e Indep. San Cristóbal vs. Dep. Bella Italia. El clásico entre Zenón y Atl. Esmeralda terminó sin goles. Los resultados que se registraron fueron los siguientes: Atlético MJ 1 (Mateo Díaz) – Libertad EC 2 (Joel Fusta, Emiliano Moyano); Angélica 0 – Talleres 2 (Lucas Flores -2-); La Hidráulica 0 – Santa Clara 0; Zenón Pereyra 0 – Atlético Esmeralda 0 y Vila 1 (Nicolás Dondo) – Bella Italia 1 (Alejandro Vaca).