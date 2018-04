Economistas desestiman riesgo de devaluación

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Economistas responsabilizaron a la política monetaria del Banco Central por la corrida cambiaria, al considerar que "reaccionó tarde", aunque consideraron que no hay riesgo de una devaluación brusca.Coincidieron, además, en que el mercado puede sostener una suba más amplia de la divisa norteamericana.Para el economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, "lo que está haciendo el Banco Central está bien, pero a destiempo y tarde". Abram señaló que desde mediados de diciembre y hasta la mitad de enero el peso "se depreció por la caída de la demanda de la moneda, y si no se sale a defender su valor eso genera incertidumbre, porque el BCRA está para defender la moneda"."A esta altura el Banco Central ya había enterrado la meta de inflación, y no tiene más margen de depreciar la moneda, porque eso genera inflación y hace que se acerque cada vez más al 24,8% de alza de precios del año pasado".Por su parte, Gabriel Caamaño, economista jefe de la consultora Ledesma, consideró que el BCRA "venía intentando por todos los medios no subir la tasa, pero hace rato que debió haberlo hecho". "Ahora lo hace porque el mercado se lo impone y hace subir mucho más la cotización del dólar que si lo hubiera hecho antes", añadió.Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx dijo no estar "tan seguro" de si debería haber intervenido antes la tasa, pero sí debió "aclarar más como manejaría la política cambiaria, porque supuestamente hay un mercado de cambios flotante, pero estuvo interviniendo, y eso generó más confusión". Marx consideró lógica la política del BCRA porque "lo que quiere es evitar que haya más inflación".