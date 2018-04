Feministas quieren que se declare a la ciudad "a favor del respeto por los DDHH"

El pasado viernes, la Asamblea Feminista se reunió con los concejales en donde le propusieron dar marcha atrás con la declaración de Rafaela como "ciudad pro vida y pro familia", al tiempo que le propusieron la declaración de Rafaela como " "Ciudad a favor del respeto por los DDHH".Vale destacar que la Asamblea Feminista está integrada por diversas organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas de nuestra ciudad.Esta movida se suma a la que ya plantearon agrupaciones religiosas y otras de la vida civil ciudadana, que están en contra del aborto y que pretenden -a través de una consulta popular (que no está reglamentada para nuestra ciudad)- que se redacte una ordenanza en función de sus intereses. De esta forma, el Cuerpo Legislativo quedó en el medio de dos fuerzas.El texto, entregado a un grupo reducido de concejales (no estuvieron todos presentes) propone concretamente "derogar la Declaración de Rafaela como 'Ciudad PRO VIDA y PRO FAMILIA', al tiempo que declara a "Rafaela como 'Ciudad en favor del respeto a los derechos humanos', con el objetivo fundamental de concientizar y construir una sociedad que contenga y resguarde la diversidad individual, asegurando el respeto mutuo". Asimismo, le propone al Departamento Ejecutivo Municipal "que fortalezca e impulse acciones tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades individuales con especial hincapié en realizar acciones y campañas para prevenir y erradicar todo tipo de violencias hacia el colectivo de mujeres y disidencia sexual".En los considerandos, la Asamblea considera que "sin duda alguna es obligación del Estado ser garante del cumplimiento igualitario de los derechos de los seres humanos" y que "los distintos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, tal como la CEDAW (Convención para la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer, art. 75 inc. 22, C.N.), dan cuenta de la preocupación por reconocer y reafirmar la necesidad de plasmar en normas positivas la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, especialmente los de los sectores sociales en situaciones de mayor vulnerabilidad".En tal sentido, indican que "basándonos en esta premisa, consideramos que es preciso ampliar el debate y visibilizar los derechos humanos conquistados en nuestro país en los últimos años, como ser: la Ley de Educación Sexual Integral, La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus vínculos interpersonales, el derecho al aborto no punible contemplado en el Código Penal que debe ser garantizado por todas las ciudades y provincias, en su extensión del fallo FAL del 2012, el derecho a la identidad de género y el matrimonio igualitario que tienen como base fundamental el derecho universal a la libertad individual". "Sobre el derecho a la libertad individual se sostiene el derecho a la libertad de culto y de conciencia como derecho humano fundamental reconocido en nuestro sistema jurídico (art. 75. inc. 22), que supone el derecho a no profesar ningún culto", completan."Si bien en nuestra constitución se habla del sostenimiento del Estado del culto católico, existen sobradas jurisprudencias que aclaran que ese sostenimiento es meramente económico, tal como el fallo de la Corte Suprema “Castillo, Carina Viviana y otros c/Provincia de Salta -Ministerio de Educación de la Provincia de Saltas/ amparo”(se puede consultar específicamente el segundo párrafo de la página 10 y la II Declaración de la Corte Suprema, página 92, donde se hace expreso que el sostenimiento es netamente económico). Que, no se puede legislar basándose en una supuesta escala de valores ni en credos individuales, entendiendo que las subjetividades fomentan las exclusiones y discriminaciones arbitrarias, basadas en experiencias personalísimas y no en una conciencia colectiva de justicia social e igualdad ante la ley", señalan.Agregan que "una de las políticas concretas que resulta necesario promover es el fortalecimiento de la libertad de elección respecto del proyecto de vida de cada individuo, el cual puede ser a través de la familia (sea esta nuclear, monoparental, homoparental, ensamblada, etc.) o no. Considerando que la elección libre sea a través de la familia, es crucial que el Estado garantice los recursos necesarios para que la planificación familiar sea consciente; hablamos del acceso libre y gratuito a los métodos seguros de anticoncepción y de la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, la cual además acompaña el proceso de construcción de subjetividades libres y respetadas durante la niñez"."Según datos de UNICEF de junio de 2017, en Argentina nacen en nuestro país entre 2.800 y 3.200 niños y niñas de madres menores de 15 años. Que para evitar la incidencia de maternidades y paternidades no deseadas en jóvenes y adolescentes, resulta urgente dejar de violentar los derechos existentes y aplicar las leyes que son un efectivo instrumento preventivo", dicen y agregan que "la presente idea no se trata de lograr algo en forma aislada, sino que es una continuación de los actuales debates y luchas del siglo presente orientadas a aceptar e integrara todas las subjetividades, las diversidades de familia, de género y sexuales, como parte activa y en pie de igualdad con los esquemas tradicionales de la sociedad. En este sentido resulta necesario avanzar en una ampliación de la base de derechos, promoviendo el respeto hacia las diversas elecciones de vida"."Frente a lo aquí expuesto, creemos firmemente que la designación Rafaela Ciudad Pro Vida y Pro Familia, implica ante todo una tensión jurídica en términos de Derechos Humanos, en tanto niega y violenta tanto los derechos universales como los recientemente conquistados en nuestro país", concluyen.