Unidad Ciudadana tuvo su encuentro femenino

En la jornada de ayer, en el Sindicato de la Carne, se llevó adelante un Encuentro Femenino de "Unidad Ciudadana", encabezado por la Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun, la Secretaria General de SADOP, Patricia Mounier, concejala en Rosario y la abogada en Derechos Humanos y Género, Lucila Puyol.Se trabajó sobre 3 ejes principales: "la mujer en la política", "la mujer en el trabajo / sindicalismo" y "los nuevos Derechos / Feminismo".La Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun destacó el encuentro, al cabo del mismo, en diálogo con LA OPINION: "fue una jornada muy interesante, donde las mujeres de Unidad Ciudadana nos planteamos algunos debates sobre la cuestión política, social y económica sobre la que está atravesando el país y concretamente sobre la situación de la Provincia de Santa Fe, de los distintos sectores afectados por los tarifazos afectados tanto por la energía eléctrica como los de agua y gas. También analizamos las repercusiones de este modelo económico sobre el país y concretamente sobre la Provincia, su actividad productiva, sus PYMes, sus comercios. Luego de hacer el diagnóstico, acordamos seguir trabajando con perspectiva de género en todas las políticas públicas. Esto no es solo hablar de los derechos de las mujeres desde el análisis de la violencia física o psicológica, sino abordarlas en su conjunto, con las violencias institucional, económica, simbólica. Destacamos una conclusión, que es que el enorme ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional, contribuye a lo que nosotros damos en llamar 'la feminización de la pobreza', dado que las mujeres como los ancianos y los niños son los más afectados en el marco de estas políticas neoliberales. Son los sectores siempre más afectados. Cuando mirás el universo de trabajadores no registrados, la gran mayoría son mujeres. El 85% de las jubilaciones que se llevaron adelante en nuestros 12 años de gobierno fueron a mujeres que o fueron amas de casa o mujeres que han trabajado en absoluta informalidad. Esto demuestra que la precarización laboral, los despidos y la exclusión que se generan en esta etapa, encuentra como víctimas a las mujeres".El tema del aborto fue uno de los puntos, pero "no hay una voz única, porque acordamos siempre que el diálogo debe darse en el marco del respeto. Sí hubo una coincidencia absoluta en avanzar en la educación sexual universal, que permita a las mujeres tener la posibilidad de estar informadas, de tener un conocimiento amplio. Hay un gran recorte en esto del Gobierno Nacional en estos programas. Por otra parte, hay una necesidad de abordar políticas anticonceptivas, de manera tal que no se produzcan embarazos no deseados".Por otra parte, Patricia Mounier (SADOP), indicó a LA OPINION que "esto comenzó el año pasado, cuando nos congregamos para la campaña y comenzaron a armarse grupitos en las diferentes ciudades. Estos mismos encuentros se repiten: en este mes de mayo los habrá en Rufino y en San Lorenzo. Me parece que son espacios importantes para el debate y la reflexión. No son encuentros sectarios, sino que nos damos el tiempo para debatir estos temas en función de las miradas de las mujeres. Vengo desde el sector sindical y nos preocupa particularmente la situación del trabajo, la precarización y la informalidad y cómo afectan las políticas de ajustes (particularmente los tarifazos) en la vida de las mujeres"."Acá la intención es darle una mirada política: el trabajo político de la mujer, cómo trabajamos desde ese espacio todas estas cuestiones", dijo Mounier y agregó: "nosotras queremos ser protagonistas. Cuando planteamos paridad, no estamos hablando de que haya solamente la mitad hombres y la mitad mujeres. Estamos planteando llegar a los lugares de toma de decisión, de conducción, de responsabilidad. Es cierto que muchas veces no se necesita una ley de paridad: yo integré la lista de Agustín Rossi del año pasado y la mayoría eran mujeres (de hecho, de los 3 lugares que ganó el Justicialismo, dos fueron para mujeres). Por eso nos merecemos esos lugares de reflexión".En el caso de Mounier, lidera el Sindicato de los Docentes Privados. La docente es una paritaria con una particularidad en la Provincia de Santa Fe: en la mesa de negociación hay solo mujeres (Mounier, Sonia Alesso -AMSAFE-SADOP- y Claudia Balagué -Ministra de Educación-). Al respecto, dijo que "fue dura, porque había una imposición del Gobierno Nacional de no romper el techo del 15% y una cláusula gatillo que no nos interesaba que fuera al final del año, sino mensualmente. Estamos en un momento de fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario. Finalmente, fueron los compañeros que en la cuarta propuesta, aceptaron la mayoría. Ahora vamos por la discusión de las condiciones laborales. En el caso de los docentes privados, queremos la conformación de escalafones y concursos en las escuelas privadas, porque no queremos más las designaciones a dedo con criterios arbitrarios, sino con la profesionalización del docente, la capacidad y la pertenencia al establecimiento".