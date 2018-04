Scaglia: "voy a votar en contra de la despenalización del aborto"

"Voy a votar en contra del proyecto de despenalización del aborto". La frase, tan contundente como certera, la pronunció la diputada nacional de Cambiemos, Gisela Scaglia, en diálogo con LA OPINION, en referencia al debate que desde hace unas semanas inundó al Congreso Nacional y que se estima que llegará al recinto a mediados de este año."Creo que tenemos que defender la vida por sobre todas las cosas y la vida es el bien supremo que el Estado no puede no defender. Cuando hay un embarazo, hay dos vidas que se ponen en juego: la de la mujer y la del niño que está por nacer", sentenció."Sí lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención, en educación, en contención, en acompañamiento... Pero no creo que tengamos que legislar sobre el aborto legal y gratuito porque lo que estaríamos haciendo es quitarle la posibilidad a alguien de nacer. Cuando hay un embrión, hay un principio de vida. Es lo que fuimos cada uno de nosotros que hoy estamos hablando, caminando, comiendo... Todos fuimos un embrión que estuvo en gestación", señaló."Cuando hay un embrión, hay una cadena genética de ADN, única e irrepetible. Es la misma que tenemos cada uno de nosotros", dijo y agregó: "en los primeros días de vida, cualquier mamá que sepa que está embarazada, puede sentir los latidos del corazón. Y a partir de ese proceso, en las primeras semanas, hay una gestación de una vida humana. Lo que hace el aborto es quitar esa posibilidad", continuó.Consultada sobre el planteo de que la discusión no debería centrarse tanto en "aborto sí o no", sino en si el Estado debería perseguir criminalmente a la persona que ya ha decidido abortar, respondió: "el Estado no puede hacer legal que una mujer o un hombre decida no darle la posibilidad de vivir a otro. No puede ser una práctica legal del Estado". Al momento de plantearse que en la actualidad el artículo 86 del Código Penal ya determina que, ante determinadas circunstancias, se permite legalmente el aborto, respondió: "son solo ante algunos casos puntuales vinculados a una violación o el riesgo de vida o la imposibilidad de embrión o feto. Pero lo que estamos discutiendo en la Cámara está más allá de esto. Lo que dice es que una mujer puede realizarse un aborto hasta la semana 14 (y posterior también en caso de que sienta que por cuestiones socioeconómicas, riesgo de vida o decisión de la propia mujer) decidiera no tener ese hijo. Dice también que el aborto se podría realizar por malformación del feto. Cuando uno ve qué pasa en el resto del mundo, vemos que se considera a los chicos con Síndrome de Down. Por eso, en los países con abortos legales, el nacimiento de estos niños es 0. El proyecto también no establece la objeción de conciencia para los médicos. Y que una niña de 13 años pueda realizarse un aborto sin la necesidad del consentimiento de sus padres. Esto es contradictorio, porque hace que como país una chica no pueda votar, no pueda comprar alcohol, que no pueda manejar, pero sí pueda ir a abortar. A mí esto me genera rechazo".Scaglia participó de buena parte de las exposiciones. "Creo que hay algún sesgo ideológico. Creo que muchas veces se usan argumentos mentirosos para convencer, como por ejemplo, que Argentina tiene 500.000 abortos. Eso es mentiroso y es imposible confirmar desde datos oficiales. En la Argentina hay 750.000 nacimientos. Decir que es la principal causa de muerte materna, también es mentir: el Ministerio de Salud de la Nación dijo que en 2017 murieron 31 mujeres por aborto. Y no son por prácticas clandestinas, sino que muchos se dieron por la propia naturaleza. También vi cosas que son duras de ver, como qué pasa cuando un aborto no se hace con el misoprostol, sino que se utiliza la otra técnica, que es la más dramática. Ver que lo que se está quitando es la vida a un niño por nacer y que se hace de una manera inhumana, violenta, son momentos muy difíciles. También escuché argumentos interesantes desde el punto de vista constitucional de la Argentina: dado que todos los tratados internacionales (con rango constitucional por el artículo 75º inciso 22) defienden a la vida desde el momento de la concepción. ¿Y nosotros queremos ir con una ley sobre el aborto?", se preguntó.Ante este último punto, vale la pena preguntarse ¿por qué el Presidente abre un debate sobre algo que ya se sabe que no se va a poder aplicar? "El Presidente escuchó a la sociedad que reclamaba en la necesidad de debatir esta ley. Y confía en que los diputados y los senadores sabrán defender la Constitución. Y si saliera, probablemente, existan después amparos", respondió. Vale recordar que el Presidente Macri prometió no vetar la ley si fuera sancionada.