Triunfo histórico de Jaguares

AUCKLAND, 29 (AFP-NA). - Los Jaguares hicieron historia este sábado al derrotar a los Blues (13-20) en la undécima fecha del Super Rugby, logrando así la franquicia argentina el primer triunfo de su historia ante un equipo de Nueva Zelanda. El equipo de Mario Ledesma, rebosante de confianza luego de haberse impuesto a los Brumbies y a los Rebels australianos las últimas semanas, volvieron a salir victoriosos de un tercer partido consecutivo en Oceanía, para vencer en el Eden Park de Auckland a los Blues, últimos de su conferencia.Bajo una fuerte lluvia en la capital neozelandesa, los Jaguares golpearon primero con un try de Agustín Creevy, pero los locales se fueron al descanso con un 13-5 a favor luego de los tries de Tumua Manu y Matt Duffie y el penal de Stephen Perofeta.Ya en el segundo acto, Emiliano Boffelli y Tomás Lezana anotaron sendos tries, y Nicolás Sánchez puso la guinda con la conversión y un posterior penal. "Estamos muy felices", afirmó el capitán Joaquín Tuculet. "En la segunda mitad jugamos muy bien. El trabajo de los delanteros fue fantástico", añadió.Los Jaguares concluirán su gira la próxima semana ante los Chiefs.