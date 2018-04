Peña pide calma pese a tormenta por el dólar

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que, tras la reciente subida de la cotización del dólar, "no hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro" y advirtió que el Gobierno "siempre va a tomar las medidas necesarias para cuidar este proceso de baja de la inflación".Luego de que la moneda norteamericana cerrara la semana en 20,88, obligando al Banco Central a desembolsar 1.382,1 millones de dólares en el mercado cambiario para frenar la escalada del tipo de cambio que superó los 21 pesos, el funcionario nacional se mostró con "mucha tranquilidad" y confiado en el "excelente equipo humano y profesional" en el área económica."No hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro, un camino de cambio que está funcionando", sostuvo el referente del PRO, quien ratificó el "programa de lucha contra la inflación con un tipo de cambio flotante que permite tener los amortiguadores ante las posibilidades de esta semana cuando hay un cambio de contexto internacional".En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete remarcó que "no hay crisis ni cuando sube ni cuando baja" el valor de la divisa extranjera y señaló: "Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país sereno".DUJOVNE TAMBIENEl ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pidió ayer "no ponerse nerviosos" frente al aumento del dólar, y negó enfrentamientos dentro del gabinete nacional por la política cambiaria, al asegurar que en ese ámbito "reina la paz, la calma y la armonía".Según el funcionario, "hay que poner en contexto el movimiento que ha tenido el tipo de cambio esta semana: 1,5% en una moneda que es flotante con intervención, es nada. Los argentinos no estamos acostumbrados a la flotación (del dólar), pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve el tipo de cambio".