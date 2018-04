La primera carrera fue para Facundo Ardusso

La tercera fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000, que se desarrolla en la ciudad mendocina de San Martín, tuvo ayer su primera carrera, en la cual Facundo Ardusso (Renault Fluence) sacó a relucir su chapa de campeón para quedarse con la victoria.En pista Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) había culminado segundo, pero fue excluido parcialmente tras la verificación técnica, por lo cual Matías Rossi (Toyota Corolla) fue el inmediato escolta y finalizó tercero Néstor Girolami (Peugeot 408).Previo a la carrera se llevó a cabo la clasificación, en la cual Agustín Canapino fue el mejor, registrando una marca de 1m27s840, batiendo así su propio récord del circuito "Jorge Angel Pena", que ostentaba desde el año 2013.En el momento de la partida, Canapino y Rossi batallaron por el liderazgo, sacando máximo provecho de ello Ardusso quien se catapultó a la vanguardia antes de cumplirse el primer giro.Promediando la competencia, cuando el quinto giro quedaba en el recuerdo, Ardusso ya aventajaba a su escolta Canapino por casi un segundo y por dos al tercero Rossi.La lucha se planteaba en los restantes pelotones, pero más allá del espectáculo brindado a los pies de la Cordillera de los Andes, la prueba terminó con el tridente de avanzada compuesto por marcas distintas, incluso tras darse a conocer la exclusión de Canapino, ya que ocuparon el podio los pilotos de Renault, Toyota y Peugeot.Hoy, la fecha mendocina sumará un nuevo atractivo: la "Vuelta Joker". En la misma, los pilotos deberán transitar obligatoriamente por el "atajo" en una primera oportunidad entre las vueltas 3 y 15, quedando la segunda oportunidad para ser cumplida antes del penúltimo giro.La competencia se iniciará a las 12:00 con televisión en directo por Canal 13 (Capital Federal) y por la señal de TyC Sport para el resto del país."Fuimos la referencia los tres (en relación a Rossi y Canapino). Pudimos imponer un gran ritmo de carrera. La maniobra fue muy linda, vi que estaban disputando la posición y aproveché el camino que me quedó por afuera. Por suerte el Renault Fluence respondió muy bien y pude completar esa maniobra. Tenemos que seguir evolucionando para lo que viene. Peugeot y Toyota mejoraron mucho y no tenemos que relajarnos si queremos seguir siendo protagonistas. Vamos a intentar estar en un buen nivel para ir en busca de la victoria""Para mí fue un día totalmente positivo, anduvimos muy bien todo el tiempo. Estar tan cerca de Agustín (Canapino) y Facundo (Ardusso) me llena de satisfacción. En la largada, él (Canapino) quiso mantener la punta, yo lo quise pasar, pero es un roce de carrera, no hubo nada fuera de lugar. Yo hubiese intentado lo mismo que Agustín, cuidar el radio de giro, no voy a ser hipócrita. Generalmente estos circuitos nos costaban mucho, por eso estoy muy conforme con el Toyota Corolla. Me voy muy contento porque dimos un salto de calidad"