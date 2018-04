Evadido de prisión chaqueña vivía en Villa Dominga

Un hombre identificado como Juan Pablo Radziviluk, alias “Chaqueño”, de 28 años, quien se hallaba prófugo de la justicia ya que se había evadido de una prisión en la provincia de Chaco en octubre de 2017 y estaba siendo buscado a requerimiento de la Fiscalía de Investigación N° 1 de Villa Angela, fue hallado y detenido por personal policial de la Comisaría 2ª de esta ciudad, en la tarde-noche de ayer.Siendo las 18:30 de la víspera, personal de la Comisaría 2ª que se hallaba patrullando el barrio 9 de Julio, en la intersección de calles Lisandro de la Torre y Avellaneda procedió a la identificación de un hombre que se encontraba en actitud sospechosa.Al ser consultado por sus datos, este respondió con evasivas diciendo que lo llamaban por su apodo, “Chaqueño”.Despertando dudas, el sujeto fue trasladado por averiguación de antecedentes a la sede policial mencionada, y una vez allí de forma titubeante dijo llamarse Juan Pablo Gómez, de 28 años, de ocupación lavacoches y domiciliado en calle Buffa al 1400 -barrio Villa Dominga de Rafaela-.La consulta arrojó que esta persona no tenía antecedentes en esta Unidad Regional, no obstante, con el fin de constatar fehacientemente sus dichos, se consultó en internet con su número de DNI, arrojando que Gómez no era tal y que había dado una identidad falsa, ya que su nombre real es Juan Pablo Radziviluk, de 28 años, domiciliado en la localidad de Villa Berthet, provincia del Chaco.En comunicación telefónica con la Comisaría de esa localidad, se pudo saber que sobre el falso Gómez pesa un pedido de detención por evasión de prisión en fecha 2 de octubre de 2017, y que recaía sobre el una causa de "lesiones con armas", a requerimiento de la Fiscalía de Investigación N° 1 de Villa Angela (Chaco).En comunicación con el fiscal de turno de Villa Berthet, Dr. Sergio Ramón Ríos, este pidió la detención de la persona de Radziviluk, por lo que siendo las 20:18 se procedió a su formal detención, permaneciendo alojado en la Alcaidía de la UR V, a disposición de dicha Fiscalía.