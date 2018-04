El dólar superó los $ 21, pero luego bajó a 20,88

BUENOS AIRES, 28 (NA). - En otro día agitado y de marcado nerviosismo en la plaza financiera, el dólar llegó a superar ayer la barrera de los $21 pero el Banco Central quebró la tendencia tras subir fuerte las tasas y desembolsar US$1.382,1 millones, pese a lo cual no pudo evitar que el billete "verde" alcanzara un récord de $20,88.

Para contener la corrida bancaria iniciada a principios de semana, el jefe del BCRA, Federico Sturzenegger, salió con todo el arsenal disponible y luego de intervenir decididamente en la plaza decidió elevar a 30,25% la tasa de referencia.

En una información que se conoció luego del cierre de las operaciones, el Central resignó US$ 1.382 millones, cerca del récord del miércoles cuando desembolsó 1.471,7 millones.

La entidad concretó la quinta intervención consecutiva, en cuyo período intervino con US$ 4.343,4 millones, que superan los U$S 6.318 millones si se los contabilizan desde el 5 de marzo en que comenzó a tener participación.

En un comunicado, el BCRA señaló que las reservas internacionales finalizaron en US$56.617 millones, disminuyendo 1.784 millones respecto del día hábil anterior.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de 9 millones de dólares.

Con su estrategia, el Central calmó las tensiones, pero igualmente no pudo evitar que la divisa alcanzara un nuevo récord de $20,88, cinco centavos por encima de los $20,83 anterior, que también fue una marca histórica.

De acuerdo con la publicación oficial que el Central realiza en la página web, el billete cotizó a las 11:00 a $ 20,198 para la venta (1,73% de aumento), para luego bajar a $ 20,937 a las 13:00 y a las 15:00, cerró a $ 20,881.

El último recorte del tipo de cambio se produjo luego de que el Central difundiera un comunicado con su decisión de subir el tipo de interés.

Ante la dinámica adquirida por el mercado cambiario, el Consejo de Política Monetaria del Banco Central se reunió fuera de su cronograma preestablecido y resolvió aumentar su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, en 300 puntos básicos a 30,25%.

El Central tomó esta decisión "con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario", dijo la entidad que conduce Federico Sturzenegger. Y agregó: "El Banco Central seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición y conducirá su política monetaria para alcanzar su meta intermedia de 15% en 2018".

Los riesgos del incremento en las tasas es que termine impactando en la actividad económica y afecte el consumo, que sigue sin dar muestras de reacción decidida. A tal punto llegó al tensión, que algunos integrantes del gabinete nacional debieron salir a calmar los convulsionados ánimos de inversores y del público en general.

El Banco Central también apareció en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) pasada la hora y media de operaciones con ventas puntuales para dosificar el incremento del precio del billete, pero al no hallar resultados decidió subir las tasas.

En el segmento mayorista el tipo de cambio también arrancó la última jornada de la semana con un salto del 1,7% llegando a los $20,90 para la venta, pero tras la intervención oficial pegó la vuelta para ubicarse en los $20,60.

El banco Galicia era la entidad que más había aumentado el precio del billete estadounidense en la mañana en la Ciudad, llevándolo a los $21,35, unos quince centavos más que el promedio. En el interior del país, el precio del billete estadounidense había alcanzado los $21,80 en Mendoza; $21,53 en Chaco; y $21,30 en Córdoba.

Sólo en abril, el billete norteamericano registró una suba de 40 centavos y en lo que va del año acumula un avance de poco más del 10% respecto de finales de diciembre último.

El volumen operado en el segmento de contado fue de 1.870,6 millones de dólares, sin operaciones en el mercado de futuros.