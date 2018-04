Está viajando, haciendo algo que claramente disfruta que es andar de gira por el país, recorrer lugares diversos, conocer teatros nuevos, volver a algunos en los que ya estuvo. Cuando suena el teléfono, se encuentra en la ruta, camino a Mar del Plata para presentarse a la noche en el Teatriz.Le gusta contar sus sensaciones a la hora de enfrentarse al público sin más traje que su guitarra, la misma que utiliza para componer las canciones que formaron su carrera. Sabe que el goce está ahí en ese mano a mano cómplice que tiene con su público que, en muchos casos, está acostumbrado a corear canciones de pie y en otros ámbitos.Este jueves a las 21.30, cuando Iván Noble se suba al escenario del Teatro Lasserre, será el tiempo de compartir a través de “Al fin solos” esas sensaciones con el público rafaelino. En un clima intimista, y cara a cara con su gente. LA OPINION, charló en exclusiva con el ex líder de Caballeros de la Quema. Los detalles del show, su nuevo costado de escritor, la relación con su hijo Benito, la selección argentina y el nuevo disco que se viene.-Soy solista hace 12 años, claramente es el lugar que tengo y me siento muy cómodo. A veces puedo tocar con banda y a veces solo. Ahora me estoy yendo de gira a Mar del Plata con “Al fin solos” y el domingo toco en Benito Juárez y lo hago con toda la banda. Depende el ámbito, me gusta tocar en teatros más que nada. Este show en particular está pensado como el show más íntimo posible que es la guitarra y yo. Es un poco para reencontrar a las canciones antes de ser grabadas. Y a veces toco con toda la banda como solista y en ese sentido se parece más a la época de tener una banda de rock. Ya tengo más años de solista que como cantante de Caballeros y me siento muy bien de esta manera.-Con un tipo tocando de la manera más mínima posible canciones que conocen de los discos, pero que nunca escucharon cantar en esta forma. Es como volver al útero de la canción. Yo compongo en con guitarra, a veces en piano, pero básicamente en guitarra y después las canciones se producen para los discos y aparecen otros instrumentos y otros arreglos, pero la canción pelada, sin ningún tipo de artificio es guitarra y voz. Y ese es el tipo de show que representa “Al fin solos”. Es como retrospectivo, porque hay canciones de Caballeros y canciones de los primeros discos solistas y también de los últimos.-Sí, me gusta cada vez más, porque es un show en el que se crea como una complicidad con la gente, que cuando estás en el medio de la banda es como difícil de lograr. El hecho de que el escenario esté muy despojado y que sea casi como de guitarreada hace que sea más cómplice. El mano a mano con la gente es mucho más cercano.-Uh, hace un montón, mi hijo ya ni me da bola musicalmente. La música que yo hago para mi hijo es muy antigua. Él escucha otras cosas, hasta hace poco compartíamos algunas cosas, pero ahora ya casi ninguna.-El de él, le gustan las bandas tipo Imagine Dragons. Le gustan sobre todo los DJ’s. Por ejemplo, el que falleció el otro día, Avicii. Escucha más la música electrónica. Alguna de esa música puedo intentar disfrutarla y otra ya me cuesta un poco más.-Y…estoy preocupado, pero tampoco quiero ser pájaro de mal agüero. Creo que a esta altura del partido las cartas ya están medio echadas y solo queda apoyar, pero que no se resfríe Messi, sería básicamente el pedido.-No, no creo que haga falta. Por una cuestión generacional los vi a los dos y los disfruto a los dos. Puesto entre la espada y la pared, si tengo que elegir, probablemente elegiría a Messi, igual no veo por qué haya que hacer eso.-Me gusta mucho salir de gira y sobre todo me gusta volver rápido a mi casa, por eso disfruto mucho que el 90% de las cosas que haga sean dentro del país. No soy un tipo con ambiciones regionales muy grandes. En su momento cuando se nos planteó fue en la época de Caballeros y justo nos separamos, así que quedó medio trunco. Y ahora soy un tipo que me gusta hacer esto de viajar muchísimo por el país. Y una cosa que siempre quise es no tocar solamente en las capitales de provincia si no en ciudad más pequeñas o en segundas o terceras ciudades de cada provincia. Disfruto mucho ir a nuevos lugares y a otros cada tanto, me gustan los teatros municipales y esas cosas.-Yo la verdad que disfruto mucho de ir a todos los lugares, no sé si hay alguno en particular. Hay teatros muy chiquitos que a este tipo de shows le cae muy bien, no sé puede ser el Teatro Alberdi en Tucumán, el Teatro Independencia en Mendoza es hermoso. En general casi todos los lugares donde voy son especiales para este show. Después ir a lugares muy lejanos como Ushuaia o Salta, o también tocar en lugares chicos como Charata en Chaco.-Justamente es una veta que yo tenía ganas de desarrollar para descansar un poco de componer. Estoy contento hice un libro de relatos que se publicó el año pasado, lo presento la semana que viene en Buenos Aires. Ojalá sea el primer libro de varios.-Este año seguramente haya un disco nuevo. Todavía estoy viendo de qué puede tratar, no lo tengo definido aún. No sé si va a ser un disco de canciones inéditas o de reversiones. Aunque también hace un tiempo que tengo ganas de hacer un disco homenaje a canciones de otros.-No fue un regreso, fue un reencuentro muy puntual y duró lo que duró, no tengo ningún tipo de planes con Caballeros. Hicimos el show de La Plata y el de Parque Camet, que fueron ocasiones especiales, pero la banda no ha retornado, se ha reencontrado. No hay ningún tipo de proyecto ni show a la vista. Si en algún momento algo nos parece que está bueno para hacer, lo haremos, pero Los Caballeros como banda no van a volver a funcionar en el día a día.-No, algunas de las canciones, no sabía cómo me iban a llegar o si iba a tener ganas de cantarla, pero todas estuvieron bien, ninguna me costó.