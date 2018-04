Nuevo aumento del pan para la próxima semana

No hace mucho tiempo, en estas mismas páginas reflejábamos el aumento del pan. Aquella vez, algunos locales de la ciudad habían decidido, en una especie de acuerdo (más que nada con el cliente), de sostener el precio de este producto en la mesa de los argentinos."El pan es el pan", decía ayer un panadero de la ciudad, resignado, confirmando que el precio, en los primeros días de mayo, costará alrededor de $ 40.Todo se dispara por la modificación que ha sufrido la bolsa de harina, que ahora pasa los $ 500, significando "una locura" para las panaderías."Nos confirmaron que la harina ya cuesta $ 560, aumentó demasiado, y así es imposible poder mantener el mismo precio", le confirmaba el dueño de un local muy importante de la ciudad. Vale mencionar, que el precio era de $ 35, y que desde hace unos 20 días, más o menos, el kg de pan estaba ya en 38 pesos. Ahora, y con la confirmación de este aumento, a partir del 2 de mayo pasaría a valer cerca de $ 40."Más allá de todo lo que estamos viviendo, los clientes siempre están. El pan se vende, la gente no lo deja de comprar. Tal vez, con estos nuevos precios, ya no compra un kilo, sino que te pide por $ 20 o $ 30 y ya, se lleva lo que le alcance con ese dinero", explica otro comerciante.Recordemos que la harina tras haber aumentado más de un 50% desde enero pasado, podría seguir registrando más aumentos. Esa fuerte suba en el costo de la harina y la escalada de la tarifa de agua (los dos principales insumos del sector) amplió fuertemente la brecha de precios.Por su parte, son varios los panaderos que explican que "si baja la harina, bajamos los precios del pan. Ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, como cuando hubo inundación y la harina había subido. Queremos ser serios en esto, y sobre todo honestos. Más que nada por nuestros clientes", explicaron a este Medio.Este es otro gran problema. Estamos transitando el otoño, y sin embargo las temperaturas que vivimos en la región, y en el país prácticamente, son las mismas que hemos sufrido en febrero. "Esto aleja los clientes. Lamentablemente no se vende como se vendería en invierno. Se gasta mucho más de luz, y todo eso termina siendo un combo difícil de sostener", explica un panadero, que día a día se somete a los grandes golpes de calor que conlleva el hecho de prender un horno para hacer el pan.Lo concreto es que el bolsillo va a sufrir otro duro golpe, con un alimento que es indispensable y que se cuida mucho a la hora de comprarlo. Los panaderos son los primeros en padecerlo, saben que será otra de las tantas malas noticias que sufre la sociedad en sí. Lo concreto es que todo aumenta, y otra vez, le toca al pan...