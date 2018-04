Atlético, ante el bajón anímico y el karma de ganar en Alberdi

La “Crema”, que hace 8 partidos que no gana y suma cinco juegos en casa sin poder sumar de a tres, se prepara para la última fecha del torneo ante Dálmine. Bottaniz probó un equipo y hoy se definiría la formación inicial para el cotejo del lunes a las 15.35 hs.

FOTO LA OPINION A GANAR EN CASA!. / Atlético suma cinco sin poder sumar de a tres en Alberdi y en lo que va del año no ganó en el Monumental.

Aquel 0-1 con Mitre en Santiago del Estero comenzó a preocupar a más de uno; el 0 a 0 con Morón había traído “algo de tranquilidad”, argumentado con la leve mejoría en lo futbolístico, puro “actitudinal”, para un equipo que venía en caída libre, con cuatro juegos sin poder sumar de a tres y quince días para trabajar de cara a su presentación en Corrientes. Nada cambió. Por aquel entonces, el equipo de Bovaglio perdió 2-0 y se terminó el ciclo del “Moncho” como DT del primer equipo de Atlético de Rafaela en la B Nacional. La dirigencia buscó el famoso “golpe anímico” (que claro está, necesitaba este plantel) pero nada sucumbió. En Alberdi y otra vez ante su gente defraudó. Fue 0-2 ante un “Cervecero” que, al igual que la mayoría de los rivales (sin desmerecer a ninguno), con muy poco se llevó mucho. Si nos paramos en la otra vereda Atlético también podría llevarse mucho con muy poco, de hecho cuando estuvo fino a la hora de definir lo hizo. Pero los errores o desatenciones defensivas las comenzó a pagar muy caras y le faltó ideas para llegar con claridad al arco rival. Los goles no llegaron, de hecho hasta antes del pasado 2-2 con Sarmiento, resultado que por cierto alimenta la ilusión del hincha por la rebeldía que mostró el elenco de Bottaniz en Junín, pasaron cuatro juegos sin poder anotar. Mucho (muy poco) para un equipo que quería pelear el título de campeón, para subir directo y no tener que lidiar con el Reducido.

Desde la cabeza, Atlético atraviesa por un durísimo momento en un torneo de B Nacional que está llegando a su fin. Un resultado positivo ante Villa Dálmine, el lunes a las 15.35hs (cuando se defina toda la fecha), significará una inyección anímica estupenda, y merecida, para un equipo que ingresaría al octogonal con las mismas chances que el resto de los siete elencos, ante la irregularidad que vinieron mostrando todos, de lograr el segundo ascenso a la Superliga.

Claro está que si le gana al “Violeta”, también cortará una racha de cinco encuentros sin poder regalarles a sus hinchas una alegría en el Monumental. Sería la primera en este 2018, donde aún no pudo ganar (3 empates y 2 derrotas) y la cuarta en el torneo (lleva 3 ganados, 5 empatados y 3 perdidos).



PROBO UN EQUIPO



Atlético de Rafaela continúa trabajando de cara al encuentro del próximo lunes ante Villa Dálmine y se espera por la evolución del capitán, Emiliano Romero. El uruguayo carga con una sobrecarga muscular, ayer volvió a trabajar diferenciado al igual que el resto de la semana pero se especula que llegará en condiciones de estar desde la partida. Ayer, Víctor Bottaniz comenzó a plasmar la idea futbolística con algunos trabajos tácticos y paró una formación con el juvenil Matías Valdivia en lugar de Romero. La misma estuvo compuesta por: Macagno; Carniello, Olivera, Brundo y Ferrero; Gaggi, Navas, Valdivia y Martino; Casa y Albertengo.

Por otro lado, el que probó y respondió satisfactoriamente fue Rodrigo Depetris, quién si en las próximas horas continúa de la misma manera podría entrar a consideración para meterse entre los 18.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy y el DT dispondrá de minutos de fútbol formales en el estadio Monumental, donde probablemente prueben a Romero.