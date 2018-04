Sensaciones y sentimientos

Las generalizaciones son peligrosas y ésta también es una generalización peligrosa.

Lo dijo Jorge Luis Borges cuando estuvo en Santa Fe hace algunos años y dio una conferencia acerca del Quijote. Ya lo acompañaban permanentemente su bastón, su más que insinuada ceguera, su visión infinita del hombre y sus circunstancias y las frases de intencionado y profundo contenido.

Todas las generalizaciones son peligrosas y ésta también es una generalización peligrosa.

Borges lo había aplicado a su modo de entender la obra maestra de Cervantes, otro que comprendió a fondo al hombre y mostró sus paradojas, grandezas y egoísmos.

Nos entendieron a nosotros, habitantes del naciente tercer milenio, asomados a un mundo que debería, si no ser mejor en todo, al menos haber abierto una puerta para ir a jugar.

El mal nuestro de cada día es la tendencia a generalizar.

Decimos con frecuencia: “Los XXX no valen nada”, “de los WWW no se puede esperar nada bueno”, “No hay nada que hacer, los NNN serán siempre iguales” y en este punto, nos acordamos de nuestro inefable Discépolo, el que resumió el tema diciendo “Todo es igual nada es mejor” y, desde este difuso punto de partida, sacamos las conclusiones sobre tal y cual permanentemente.

Es peligroso porque si en nuestro grupo hay uno o más perversos (no interesa si son conocidos públicamente como tales) podemos entrar a la teoría de que si todo es igual y nada es mejor -y además no hay castigos ni premios- nuestros iguales de grupo no merecen la crítica porque “no son peores que la generalidad”, o “en el fondo son buenas personas” y más aún, para dejar debidamente cerrado el debate sostener que “errar es humano y perdonar divino”. Es claro entonces que así se llegará a considerar que, como son buenas personas, no hay que molestarlas porque “pícaros hubo siempre” y lo que ellos hicieron mal intencionalmente “pasa en todas partes del mundo”.

Es peligroso también porque solo sirve para engañarnos a nosotros. De alguna manera soluciona el problema de establecer las responsabilidades caso por caso, porque deja en modo “pen drive” nuestra posición para todas las cosas y todos los tiempos y -ventaja no menor- nos exime de estudiar situaciones concretas y protagonismos ya que, “así estamos bien” y para ser felices no hay que complicarse innecesariamente la vida.

Como de todos modos no se cae el mundo, habremos adoptado entonces la cómoda situación de no necesitar profundizar nada porque -pensaremos- ya Discépolo lo señaló al ubicar a la Biblia y el calefón mano a mano en la irrespetuosa vidriera y eso, al fin, ¿a quién le molesta?

Debemos salir de esos razonamientos negativos, pero ¿cómo hacerlo?, ¿por dónde empezar?

Cambiando un poco los hábitos, principalmente el de opinar automáticamente sin saber de qué se está hablando. Debemos definir cuáles son nuestros principios y si los hechos y personas en cuestión son buenos o malos. Se precisa siempre informarse y analizar para poder tener una conclusión propia, la que nos garantizará que estaremos opinando a conciencia. Eso, sin duda, nos dará una satisfactoria paz interior y tendremos el aplauso de todos los grandes pensadores de la humanidad y…

…disculpen, lectores: hemos creado en la última frase una generalización peligrosa.