Hockey: CRAR ante Atlético Franck

Este sábado se disputará la sexta fecha del torneo Dos Orillas, Zona Estímulo, de hockey damas. El Círculo Rafaelino será local enfrentando a Atlético Franck, en toda la tira de categorías. El partido principal estará dando comienzo a las 16:30, recordando que en primera división el Verde tiene dos partidos pendientes.SELECCIONADOSResta poco para que se den a conocer los listados finales de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey, damas, para los Nacionales Sub 14 y Sub 16. El Sub 18 ya tiene la lista definitiva, en la cual estará Abril Beltramino.En la más chica en cuanto a edad, dentro de la lista de 24 jugadoras que sigue en carrera está tomando parte Sofía Bolea. Cabe mencionar que dicha jugadora se incorporó este año a CRAR, luego de jugar hasta el año anterior en Ben Hur en los torneos de la FOSH.En Sub 16, equipo que es dirigido técnicamente por Fabián Montesano, dentro de las 24 siguen integrando el plantel tres jugadoras rafaelinas: Alina Costamagna, Charo Cordero y Catalina Schiavi.El torneo Regional NEA Sub 14 damas se disputará en Santa Fe del 21 al 24 de junio. En cuanto al Sub 16, se disputará en Misiones del 12 al 15 de julio.