Agenda completa hasta octubre

Rafaela tendrá en los próximos 6 meses una agenda musical amplia y variada. Arrancó hace una semana con la presencia de Malón y continuará el jueves próximo con la presentación de Iván Noble en el Teatro Laserre. Claro que hay mucho más. Para el 11 de mayo está previsto el regreso de Pedro Aznar con su show Resonancia 35 años, que se desarrollará en el Teatro Laserre.

Como ya se informó, el 1 de junio Babasónicos desembarca en el Cine Belgrano con su Tour 2018. Y ahora no termina la cosa. Los amantes del heavy metal volverán a tener su noche, el 24 de junio llega a la ciudad Horcas para presentarse en la Sociedad Española.

Ya entrando en el mes de julio habrá dos grandes jornadas. El 14 de julio, también en la Sociedad Española, habrá Fiesta Piojosa. La Que Faltaba con Miki Rodríguez -ex bajista de Los Piojos- a la cabeza cerrará una gran noche que incluirá a La Chilinga y a La Piojera.

En las últimas horas, se confirmó la presencia de Las Pastillas del Abuelo el 28 de julio en el Coliseo del Sur del Club Ben Hur. La banda liderada por Piti Fernández llega con su espectáculo Vivo de Pastillas Locura y Realidad. ¿Suficiente? No, para nada. Sueño de Pescado también se presentará en la ciudad con fecha y lugar a confirmar. La banda de La Plata viene de tocar en el Cosquín Rock 2018.

Para septiembre la cita nuevamente será en el Cine Belgrano, donde se presentará Lali Esposito. Será el 9 de septiembre y las entradas ya se encuentran a la venta a muy buen ritmo. ¿Más? Para octubre, Alejandro Lerner estará festejando sus 35 años de carrera con el show Todo A Pulmón el día 19 en el Teatro Laserre. Y según pudo saber LA OPINION habrá más fechas salientes para poder disfrutar de música hasta finales de 2018.