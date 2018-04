La selección tuvo una buena concentración

En la sede del Club Ciclista de Rafaela se llevó a cabo anoche una conferencia de prensa a modo de corolario de la concentración que realizó, en nuestra ciudad, la selección nacional de pista. Junto al presidente Adrián Della Torre, que realizó la introducción destacando los importantes pergaminos de Darío Colla a lo largo de su carrera; estuvieron al lado del entrenador los pedalistas locales Farid Suárez y Natalia Vera, el rosarino Danilo Magnoni, y los bonaerenses Julián Cazzola y Pablo Perrochoud, mientras que por motivos de estudios viajó a San Francisco Juan Pablo Serrano, y por motivos familiares no pudo venir el cordobés Leandro Bottasso. Acompañando el evento asistieron el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Leonardo Crosetti, y el Coordinador de Deporte de la Nación en Santa Fe, Ceferino Mondino.Colla realizó un balance positivo de esta semana. "Pudimos trabajar con normalidad y tranquilidad. Hicimos tomas de tiempos durante la semana, evaluamos muchas cosas y en los próximos días tomaremos decisiones después de haber juzgado toda la información. La verdad que me voy conforme", manifestó el entrenador.En tanto, el rafaelino Farid Suárez destacó que "siempre es un gusto compartir momentos con estas personas. Son todos excelentes compañeros, estoy contento, trabajamos a conciencia y esperamos lo mejor de esto".Natalia Vera, la oriunda de Beltrán que desde hace un par de años vive en el Club Ciclista, manifestó por su parte que "estoy contenta de compartir esta concentración. Es la primera vez que estoy con los chicos, fui la única mujer, me respetan y eso es importante. Espero tener muchas concentraciones más".En principio, esta podría haber sido la última instancia de trabajo previa a los Juegos Odesur de Cochabamba, algo que definirá el cuerpo técnico, Colla junto al Head Coach Cristiano Valoppi, en los próximos días.