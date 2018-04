No hubo denuncias en las reuniones vecinales

El jueves a la tarde y según lo anunciado, la policía de la Unidad Regional V, se acercó a sedes vecinales donde se puso a disposición de los habitantes de cada barrio para recepcionar denuncias u otros trámites policiales.

Lo llamativo del caso es que se pensaba que más de un vecino iba a acercarse a denunciar alguna situación que podría haber vivido en su jurisdicción barrial, sin embargo nada de eso sucedió.

Fue así que en el marco del dispositivo “Más Cerca”, los uniformados asistieron a las sedes vecinales de barrios Villa Podio, Mora y Los Alamos. En todos los casos participaron policías que fueron recibidos por las autoridades de cada barrio.

En el barrio Villa Podio también se encontraban presentes el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira y Maximiliano Postovit, director de Prevención Ciudadana, de la Municipalidad local. En la oportunidad no se realizó ningún tipo de denuncia o trámite judicial y/o civil.

En barrio Mora, por su parte, se habló de los abusos de armas suscitados a lo largo de los últimos años y tampoco se tomaron denuncias ni se expidieron certificados de ningún tipo.

Finalmente en Barrio Villa Los Alamos, no se recepcionó denuncia alguna por hecho delictivo, ni trámites administrativos, por no hacerse presente vecinos a la sede.