La FESTRAM advierte una crisis en el financiamiento de los municipios

La Federación que nuclea a los Sindicatos de Trabajadores Municipales Santafesinos emitió ayer un comunicado en donde advirtió sobre una crisis de corto y mediano plazo, que pondrá en riesgo las finanzas del conjunto de los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Asimismo rechaza enfáticamente las intenciones del Gobierno Nacional de trasladar el costo económico y político de sus arbitrariedades tarifarias a Provincias y Municipios.La entidad sindical asegura que el impacto del Consenso Fiscal firmado por la Nación y la Provincia tiene consecuencias graves que afectará el funcionamiento de las administraciones locales y reclama a los Intendentes y Presidentes de Comunas que asuman la responsabilidad de defender los recursos de sus pueblos y ciudades.FESTRAM demanda un acuerdo institucional entre el Gobierno Provincial y sus Municipios para garantizar la sustentabilidad económica y financiera del sistema municipal y comunal de la Provincia de Santa Fe. EEl secretario general del gremio, Claudio Leoni, se manifestó preocupado por la actitud de los Intendentes y Presidentes de Comunas: “no sé sino comprenden los efectos del Pacto Fiscal o si en realidad están dispuestos a hacerles pagar los costos a los ciudadanos de las 363 localidades de nuestra Provincia” y advirtió que “si los Intendentes no detienen este tren, los trabajadores no nos vamos a quedar haciendo dedo en la vía”.La caída de la coparticipación indirecta producida en el primer trimestre del año 2018 puso en alerta a los responsables de Municipios y Comunas, que vieron afectadas sus previsiones por este fenómeno, que ocasionó problemas financieros a corto plazo generando incertidumbre en el pago de salarios y proveedores.Del muestreo que FESTRAM realizó sobre 10 Municipios de la Provincia surge que la variación intermensual de coparticipación de la segunda quincena del mes de marzo respecto a la segunda quincena de febrero del año 2018 decreció en términos totales en un 26%. Esta reducción de coparticipación deviene de la disminución de coparticipación de impuestos nacionales, que se redujo en un 39% para la segunda quincena de marzo respecto al mismo período del mes de febrero. También tiene incidencia la disminución de la coparticipación de impuestos provinciales, como los Ingresos Brutos, los cuales decrecieron en un 9% en la segunda quincena de marzo.Parte de la caída de la coparticipación nacional destinada a las Administraciones Locales, tiene un componente de reducciones, previas a la coparticipación a Municipios y Comunas, aplicada unilateralmente por el Estado Provincia. Esta reducción estaría vinculada a la modificación en la distribución coparticipable del Impuesto a las Ganancias prevista en el Consenso Fiscal y la Reforma Tributaria, la cual efectúa una detracción de recursos perjudicando a Municipios y Comunas.El Gobierno de la Provincia se reserva la discrecionalidad para distribuir las compensaciones que existen en el nuevo esquema de coparticipación de impuestos surgidos del Consenso Fiscal (diferencias Impuesto al Cheque con Impuesto a las Ganancias). Las transferencias de recursos que deberían garantizarse por Ley en la Provincia de Santa Fe se regulan por normas que pueden modificarse a voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo de turno, como es el Decreto 457/18. Además, esta disposición direcciona el uso de la coparticipación proveniente de la compensación nacional con destinos específicos, condicionando la autonomía política y financiera de los Municipios.Otro de los problemas relevantes es el incumplimiento del propio Gobierno Nacional con los acuerdos del Pacto Fiscal, especialmente el que se vincula con el pago de la deuda que mantiene con la Provincia de Santa Fe, de los cuales más de 7.000 millones de pesos corresponden a Municipios y Comunas que han sido marginados de la negociación. Este hecho impide al sector municipal y comunal redefinir su actual endeudamiento con el Estado Provincial. El tratamiento específico de este tema imposibilita crear un mecanismo de compensación para permitir a las Administraciones Locales liberarse del peso de su endeudamiento generado por la acumulación de anticipos, adelantos de coparticipación y deudas previsionales entre otros.LO PEOR NO PASO Y ESTA POR VENIREl denominado “Consenso Fiscal” ha concebido leyes, que por un lado modifican el criterio recaudatorio de todos los niveles del Estado y además condicionan la autonomía económica de Provincias y Municipios. Las Leyes de Reforma Tributaria y de Responsabilidad Fiscal restringen la capacidad recaudatoria y condicionan las facultades para la administración presupuestaria. Situación que a priori será generadora de conflictos laborales, además de restringir la capacidad de atender responsabilidades básicas del Estado.En materia económica y financiera, los Municipios y Comunas, no han evaluado el impacto y desde FESTRAM se advierte que esta situación significa el abandono de las responsabilidades políticas de sus autoridades.Entre algunos de los efectos negativos, se deben destacar:1- Límite para administrar el gasto y el endeudamiento público local.2- Modificación de la coparticipación de ganancias y el Impuesto al Cheque, la pérdida que se genere la Nación se compromete a compensar en dicha suma en el año 2018. Esta compensación que recibirá la Provincia de Santa Fe será de manejo discrecional para el Poder Ejecutivo en la forma de distribución a Municipios y Comunas. La compensación será actualizada año a año por el Indice de Precios y no por aumentos de recaudaciones.3- En el Fondo Federal Solidario, la masa de recursos tiende a desaparecer por disminución progresiva de retenciones. Para el año 2019 las retenciones serán la mitad de lo que eran en noviembre de 2015.4- No se podrán crear más tasas, derechos y/ o cualquier imposición tributaria local, ni aumentar sus alícuotas.5- Disminuirá la coparticipación de Ingresos Brutos por depreciación progresiva de las alícuotas, donde 7 actividades para el 2022 van a quedar exentas (principalmente todas aquellas vinculadas al sector primario)6- Los recursos genuinos de los estados locales deberán ser determinados en proporción al costo de los servicios prestados. Un ejemplo típico de un ítem de los recursos propios que se verá perjudicado será el de Derecho de Registro e Inspección, donde el pago dejará de estar relacionado con el nivel de ingreso del contribuyente, pasando a calcularse en función del costo del servicio prestado por el Municipio y Comuna. Este Derecho, que actualmente obtienen las Administraciones Locales son en promedio el 33% de la recaudación propia y en algunos casos, el sostenimiento económico principal de muchas Municipalidades y Comunas de la Provincia.En definitiva, de cumplirse las disposiciones legales que devienen del “Consenso Fiscal” sin lograrse un acuerdo de garantías de sustentabilidad económica entre la Provincias y sus Municipios y Comunas, la crisis será inevitable y sus consecuencias imprevisibles.Por lo expuesto, FESTRAM insta a los Jefes Municipales y Comunales a asegurar el pleno funcionamiento del sistema municipal santafesino, pactando un nuevo acuerdo de distribución de recursos con el Gobierno Provincial. Para la entidad gremial, este Acuerdo debería celebrase con anterioridad al tratamiento legislativo de la convocatoria a la Reforma Constitucional, enviado por el Gobernador de la Provincia a la Legislatura santafesina.Finalmente, la Federación de los Trabajadores Municipales hace público un llamado a los Intendentes y Presidentes Comunales para abrir un debate con la representación de los trabajadores, tendiente a buscar alternativas comunes para evitar el advenimiento de la crisis que se anuncia.