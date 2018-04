Fracasó la paritaria y la UOM ratificó el paro

BUENOS AIRES, 27 (NA).- La nueva reunión paritaria realizada ayer entre la UOM y las cámaras empresariales del sector metalúrgico no arrojó un acuerdo sobre la suba salarial, por lo cual el sindicato dejó ratificado el paro nacional del jueves, aunque se programó para un día antes otro encuentro entre las partes.

Se trató de la sexta reunión que se realizó en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, de avenida Callao al 100, con el objetivo de cerrar un acuerdo salarial para los 230.000 trabajadores del sector, aunque finalmente no hubo un entendimiento.

Frente a esa situación, el jueves próximo se concretaría el paro de la UOM por 24 horas a partir de las 10:00, con movilización a la Plaza de Mayo, aunque esto podría levantarse en caso de que se llegue un acuerdo en la reunión del miércoles 2.

El principal sindicato industrial del país, comandado por Antonio Caló, reclama una suba salarial que deje el salario inicial en 17.000 pesos, valor aproximado de la canasta básica para no estar bajo la línea de la pobreza.

El secretario Protesorero de la UOM, Enrique Salinas, fue el encargado de anunciar el fracaso de la reunión y señaló que el paro y la marcha a Plaza de Mayo "estaban en suspenso a la espera del resultado de las negociaciones", por lo cual el gremio "ratificó la protesta".

En la reunión anterior, el lunes último, los empresarios habían subido la propuesta original del 12% en tres tramos a un monto levemente superior que llevaba el salario inicial a los 16.000 pesos, pero el sindicato la desestimó debido a su exigencia de que el haber alcance los 17.000 pesos.

La negociación de los metalúrgicos es una paritaria clave para el Gobierno, debido a que se anticipa a la discusión de otros sindicatos menos dialoguistas con la gestión de Mauricio Macri, como el de Camioneros de Hugo Moyano.