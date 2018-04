En el Senado, Perotti distinguió al CONICET

El senador nacional por Santa Fe y vicepresidente de la Cámara alta, Omar Perotti, entregó ayer la Mención de Honor "Domingo Faustino Sarmiento", máxima distinción del Senado, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en virtud de conmemorarse el 60° Aniversario de su creación por su aporte a la República Argentina.

Perotti hizo entrega de la distinción al presidente del organismo Dr. Alejandro Ceccato en el marco de un evento efectuado en la Cámara alta. En el evento, el senador definió al CONICET como "uno de los activos más importantes de la Argentina, a nivel nacional, regional y local por su fuerte presencia territorial y vinculación con otros organismos del sistema científico tecnológico y con las Universidades nacionales”.

Pidió darle "previsibilidad" y "sostenibilidad" al desarrollo científico y tecnológico argentino. Con ese objetivo, Perotti recordó que el Senado dio media sanción a un proyecto de su autoría que otorga un esquema presupuestario ascendente para la ciencia y tecnología hasta alcanzar al 3% del PBI para 2030.

El Senador sostuvo que la distinción significa "una señal hacia la misma institución, hacia el sector de la Ciencia, de la Tecnología y hacia la comunidad científica toda dándole visibilidad a un activo estratégico para nuestra nación". “En nombre de su actual Presidente quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los que durante estos 60 años consolidaron esta institución de prestigio internacional” agregó.

En ese marco, indicó que "cuando seriamente se analizan las potencialidades de un país, se destaca que la República Argentina, además del potencial agroalimentario e industrial, tiene un sistema científico tecnológico integrado y con instituciones que trascienden el ámbito nacional y se proyectan internacionalmente". "Eso lo construyeron ustedes", les dijo Perotti a los investigadores, becarios y empleados del CONICET que participaron de la ceremonia.

A su turno, el titular del CONICET, Alejandro Ceccato, manifestó: “en nombre de todos los que integramos el CONICET quiero agradecer esta distinción al Senado". “El CONICET es una institución con más de 25 mil personas, es decir que es el organismo más grande dependiente del Estado, fuera de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que está en toda la geografía del país con un fuerte compromiso social”, amplió.

En el cierre, el senador por Santa Fe expresó que el sector científico-tecnológico es "el sector que no tiene el lobby de los sectores tradicionales en la argentina, de otros sectores económicos, pero es el que tiene el mayor potencial para desarrollarse y crecer en valor agregado”. Perotti agregó que “el apoyo al sistema científico tecnológico va mucho más allá de una discusión presupuestaria”

A modo de síntesis el vicepresidente del Senado citó las palabras de Bernardo Houssay: “Los países ricos lo son, porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

También participaron de la ceremonia, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, Hector Otheguy Presidente de INVAP, Conrrado Varotto Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), Mirta Flawia Vicepresidenta de Asuntos Cientificos de CONICET, Miguel Laborde Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET, Marta Rovira ex Presidenta de CONICET, entre otros.