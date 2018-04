Empates en el Soltermam y en Bella Italia

En la noche de ayer se puso en marcha la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos terminaron igualados.

Ben Hur, único invicto del certamen, visitó a Peñarol en Bella Italia y se volvió con un punto que le permite seguir en lo más alto, pero ahora son varios lo que podrían sumarse a ese primer lugar. La “V” azulada lo ganaba por intermedio de Luis Boiero (PT 8m), pero en el complemento apareció Pablo Palomeque (ST 33m) para poner la igualdad. En reserva fue 1-0 para los de Villa Rosas.

En el otro adelanto, jugado en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Ferrocarril del Estado igualaron 0 a 0 en un discreto partido. El elenco de Maximiliano Barbero contó con un penal que fue errado por Tomás Belinde (ST 3m), mientras que Damián Maciel vio la roja a los 48m del complemento. En Reserva fue 2-1 para los “Julienses”.



Sigue hoy: 22 hs. Argentino Quilmes vs Florida (Ariel Gorlino). Domingo 16hs: Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela, Deportivo Libertad vs. Sportivo Norte; 16.30 hs. Deportivo Tacural vs. Unión, 18 hs. Deportivo Ramona vs. Argentino de Humberto.